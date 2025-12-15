株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する熊本県水上村のふるさと納税返礼品として、イスミ商事株式会社が提供する「球磨の恵みヨーグルト」を掲載中です。人吉球磨の酪農家さん達が愛情込めて育てた乳牛の新鮮な生乳を使用して作られたヨーグルトです。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

とろりとした食感と自然な甘みで、酸味がなく、そのままでも美味しくどなたでも召し上がれます。フルーツソースやジャムを添えると一層美味しく、特にブルーベリージャムとの相性がいいです。

対象返礼品について

▼楽天【選べる容量】球磨の恵みヨーグルト 加糖 or 砂糖不使用https://item.rakuten.co.jp/f435074-mizukami/025-0185/▼チョイス球磨の恵み ヨーグルト(砂糖不使用) 2kg(1kg×2パック) https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/5854731?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507球磨の恵み ヨーグルト(砂糖不使用) 3kg(1kg×3パック) https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/6729814?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507球磨の恵み ヨーグルト (砂糖不使用) 1kg×4パックhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/5196188?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507球磨の恵み ヨーグルト (砂糖不使用) 1kg×6パックhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/6729817?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507球磨の恵み ヨーグルト(加糖) 2kg(1kg×2パック) https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/6741033?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507球磨の恵み ヨーグルト(加糖) 3kg(1kg×3パック) https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/6729813?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507球磨の恵み ヨーグルト (加糖) 1kg×4パックhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/6729815?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507球磨の恵み ヨーグルト (加糖) 1kg×6パックhttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/43507/6729816?utm_source=kumamotoken_mizukamimura&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_43507

熊本県水上村について

水上村は、熊本県の東南端、宮崎との県境に位置します。霊峰市房山をはじめ、本村の豊かな自然は季節によって表情を変え、私たちを楽しませてくれます。中でも、市房ダム周辺に咲き誇る１万本の桜は圧巻です。また、本村に源を発する、日本三大急流のひとつ、球磨川は、人吉球磨地方の人々の生活を潤しています。その水で育ったお米やイチゴなどの特産物はとてもおいしく、自慢できるものです。平成２９年５月にオープンしたクロスカントリーコース「水上スカイヴィレッジ」は、実業団、大学、高校、中学など各陸上部をはじめ、多くの陸上愛好者に利用いただいており、クロカンの聖地として認知度が上がっています。

寄附金の使い道について

（1）スポーツ振興に関する事業（2）産業・観光の振興に関する事業（3）保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業（4）生活環境・自然環境の向上に関する事業（5）教育・文化の推進に関する事業（6）その他の条例で定める事業

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form