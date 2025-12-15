『～アレコホールに響く弦楽三重奏～ バレンタイン・コンサート』が2026年2月14日 (土)に青森県立美術館（青森県 青森市 安田字近野 185）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式ホームページhttps://www.aomori-museum.jp/schedule/17175/弦楽三重奏がバレンタインデーのアレコホールに響き渡ります。第１５回アルテュール・グリュミオー国際ヴァイオリンコンクールや第９２回日本音楽コンクールで１位となった青森市出身でヴァイオリン奏者の水野琴音、ヴィオラ奏者の浅野珠貴、チェロ奏者の谷川萌音による素晴らしい演奏が楽しめます。

【演奏曲】

・Schubert:String Trio in B major,D.471 シューベルト:弦楽三重奏曲 変ロ長調 D.471・Dohnányi:Serenade in C major,Op.10 ドホナーニ:セレナーデ ハ長調 Op.10・Weiner:String Trio in G minor,Op.6 ヴェイネル:弦楽三重奏曲 ト短調 Op.6 ほか

青森県立美術館について

青森県立美術館は、隣接する「三内丸山遺跡」から発想を得た青木淳設計によるユニークな建物に、奈良美智の「あおもり犬」をはじめ、棟方志功、成田亨、馬場のぼるなど地元ゆかりの個性豊かな作家の作品を数多く展示し、青森県の芸術風土を世界に向けて発信しています。その他、２０世紀を代表する画家、マルク・シャガールによるバレエ「アレコ」舞台背景画を展示する四層吹き抜けの巨大空間アレコホールも有しています。「アレコ」舞台背景画は当館所有の第１，２，４幕に加え、現在米国フィラデルフィア美術館より第３幕を借用しており、当館で全４作品を一挙にご覧いただけます。

開催概要

『～アレコホールに響く弦楽三重奏～ バレンタイン・コンサート』開催期間：2026年2月14日 (土) 18：00開場／18:30開演 ※途中休憩あり会場：青森県立美術館（青森県 青森市 安田字近野 185）■出演者ヴァイオリン：水野 琴音ヴィオラ：浅野 珠貴チェロ：谷川 萌音■スタッフ主催：青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行委員会、青森県立美術館■チケット料金一般：2,000円高校生以下：1,000円（全席指定・税込）

