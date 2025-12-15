岐阜県司法書士会(会長：竹内 聰)では、下記のとおり、令和7年12月19日、「経済的困窮に関する特別相談会」を実施いたします。









毎年、年の瀬となると、「年を越す前に、今年の悩みを解決したい」という心理になる方は多いと考えられ、経済的に困窮されている方からの相談需要が増加する傾向にあります。また、すでに困窮状態に陥っている方にとっては、年末年始の間、役所が閉庁となるため、さらに大変な困窮状態となる危険があります。

そこで岐阜県司法書士会では、年末における相談需要に対応し、かつ、生活困窮状態にある方々の問題解決の糸口となるべく、無料の電話相談会を企画いたしました。









【司法書士による経済的困窮に関する特別相談会】

◆日時 ：令和7年12月19日(金)17:00～20:00

◆相談形式：電話

◆電話番号：058-201-2517

058-201-2518

◆相談料 ：無料

◆相談例 ：・借金で苦しんでいる

・生活に困っていて年が越せない

・生活保護を受けたい

・車上生活から脱したい

・お金がない

・失業して先行きが見えない など

◆主催 ：岐阜県司法書士会









【法人概要】

岐阜県司法書士会

日司連公式キャラクターしほ～しし(R)

所在地： 〒500-8114 岐阜県岐阜市金竜町5丁目10番地1

設立 ： 昭和42年12月15日

会員数： 319名(令和7年12月12日時点) / 法人会員 11法人

目的 ： 岐阜県司法書士会は、司法書士の使命及び職責にかんがみ、

その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、

会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

URL ： https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp