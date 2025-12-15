2025年12月24日、ジャズフルート＆ボイパフルートで奏でるERiSAによる『サムウェア・オン・ザ・プラネット』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役：金野貴明）は、2025年12月24日（水）、ジャズフルート奏者ERiSAによる『サムウェア・オン・ザ・プラネット』を全国リリースいたします。
ジャズフルートの可能性を追求した新作は、ジャズは勿論オリジナルやボイスパーカッションまでも取り入れた力作。
楽曲ごとに異なるサウンドをお楽しみいただける1枚になりました。
ERiSA / エリサ
Somewhere on the Planet
（サムウェア・オン・ザ・プラネット）
発売日 2025年12月24日
品番 TTOC-0088
価格 3,300円税込
制作・販売元 ティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
ジャズフルートの可能性を追求した10曲を収録。
50年代ジャズからオリジナル、そしてボイパフルートで奏でるクラシックの名曲まで、多彩なジャンルを旅するERiSA待望の新作！
192KHz / 32bit 高解像度レコーディング。
さらに特典として192KHz / 24bitハイレゾ音源2曲が楽しめるダウンロード用QRコード付き!
1. Self Talk / Erisa Ogawa / arr. Yuki Hirate
2. Você Já Foi à Bahia? / Dorival Caymmi
3. Lucid Dream / Erisa Ogawa / lyric Ayuko /
arr. Yuki Hirate
4. Opus de Funk / Horace Silver
5. 紫陽花を見に纏う / Erisa Ogawa
6. Hikari / Erisa Ogawa, Airi
7. エリーゼのために / Beethoven / arr. Erisa Ogawa
8. Eve / Erisa Ogawa
9. Sunshine / Erisa Ogawa
10. Sea Breathe / Erisa Ogawa
【Members】
Erisa Ogawa （fl） / Yuki Hirate （pf, ep, tp, f.hr） / Junichi Sato （eb, wb） / Hironori Suzuki （dr） / Ayuko （vo）
【特典ハイレゾ音源】
・Self Talk
・Lucid Dream
【アルバム紹介】
本作は、ジャズフルートの可能性を追求した、ERiSA待望の新作アルバムだ。
全10曲を収録し、聴く者をワクワクさせる多彩なサウンドの旅が展開する。
冒頭の前衛的なモード・スイングでは、トランペットとフルートの攻めたサウンドが一気に耳を引き込み、軽やかでリズミカルなブラジリアン・ナンバーや、ボーカル入りの壮大なオリジナル曲ではフリューゲルホーンとフルートのハーモニー、さらにボーカリストとの共同作詞による物語性豊かな世界観が広がる。
50年代ジャズの名曲、日本の紫陽花をイメージした哀愁漂う楽曲、グルーヴィーなナンバー、そして「エリーゼのために」をボイパフルートで演奏する1曲、オシャレなワルツやファンキーなナンバー、心に染み入るバラードまで、ジャンルを超えた幅広い音楽体験が楽しめる。1曲ごとに、まるで異なる惑星を旅するかのような世界が広がり、リスナーを飽きさせない。
メンバーはジャズシーンで活躍する精鋭たちで構成され、ゲストにAyuko（ボーカル）が参加。
クラシックのルーツを持つERiSAならではの繊細な表現と、NYでの音楽活動やジャズの大会「ちぐさ賞」でのグランプリ受賞など、確かな技術が各ジャンルの楽曲をより魅力的に彩る。
ジャズ好きもクラシック好きも、新たな音楽体験を求めるすべてのリスナーに楽しんでもらえる一枚だ。
小川恵理紗 / ERiSA（ジャズ・ボイパフルーティスト／作曲家）
3歳からピアノ、10歳からフルート、19歳からサックスを始め、力強く多彩な音色とシャープなフレーズに定評がある。
