『大商金山牧場オンラインショップ人気ベスト3』結果発表 今年もダントツNo.1！グランプリ受賞餃子 お取り寄せグルメや自宅用のストックに地元内外から人気
総合食肉業の株式会社大商金山牧場（本社：山形県酒田市山居町、代表取締役社長：小野木 重弥）が運営する、「大商金山牧場オンラインショップ」の２０２5年の人気商品ランキングを発表しました。
大商金山牧場オンラインショップ（https://www.komenokofarm.com/）
■総合人気ダントツ！「ジャパン・フード・セレクション」グランプリ受賞『米の娘餃子』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336948&id=bodyimage1】
2025年人気ベスト3もすべて『米の娘（こ）餃子』が入った商品で、人気No.1は『米の娘餃子（50個入）』でした。「米の娘餃子（30ｇ×10個入）」は、2024年7月、第77回「ジャパン・フード・セレクション」にて食品・飲料部門の最高賞であるグランプリを受賞。当社のブランド豚「米の娘ぶた（R）」と金山町の特産品であるニラを使い、金山町にある自社工場「米の娘家」で製造された、肉と野菜の旨みがギュッと詰まった餃子です。
１位の『米の娘餃子（50個入）』は、その名の通り50個入りの大容量袋で、2024年人気ランキングに引き続き1位をキープ。贈り物・ご自宅用としても人気が高い商品です。特に地元・山形から他県に贈り物として送るケースが多く、そこから自宅用での購入につながっているようです。「友達のおすすめで初めて購入した！」「毎月リピートしています！」などのお声もいただいております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336948&id=bodyimage2】
■リニューアル新商品部門 昨年1位「餃子・焼売お試しセット」今年も人気
3位に大容量の米の娘ぶた味噌漬け（14枚）がランクイン
2023年7月15日にリニューアルオープンした当オンラインショップでは、オープンから新たに12商品を順次販売開始してきました。特に「餃子・焼売特別セット」は人気ベスト3新商品部門「1位」、総合でも2位にランクイン！受賞記念に作られたセットで、人気の50個入餃子と焼売、両方楽しめる特別感が好評です。
さらに今年は大容量の「米の娘ぶたロース味噌漬け（14枚）」が３位に入賞しました。１４枚入りは自宅用の需要が高く、冷凍庫にストックする方や時間がないときのもう１品として使用される方が多いようです。山形県産米から 製造した純米大吟醸酒粕と山形県産ぶどうの赤ワインを使用しています。地元・山形県産にこだわり、酒粕の芳醇な香りでより品のある味わいに仕立てた味噌に、柔らかい部分を厳選し「米の娘ぶた」のロースを漬け込みました。解凍後に焼くだけで手軽に「米の娘ぶた」をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336948&id=bodyimage3】
また、現在自社オンラインショップにて「米の娘餃子」をはじめとした対象商品を購入すると、抽選で3名様に「米の娘ぶた（R）」を使用したカレー、６パックをプレゼントするキャンペーンも開催中です。このキャンペーンは2025年12月20日まで実施しており、プレゼント発送は１２月下旬～来年１月以降の予定です。
■初代グランドチャンピオンに輝いたブランド豚「米の娘（こ）ぶた（R）」
当社が育てる「米の娘ぶた」は、当社がこだわりを持って育てているブランド豚です。2013年開催の食肉産業展の人気イベント「銘柄ポーク好感度コンテスト」で最優秀賞受賞に加え、過去10年間の最優秀賞銘柄で競った「グランドチャンピオン大会」では最高賞となり初代グランドチャンピオンに輝きました。肉質がやわらかく、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘い脂身が特長です。
大商金山牧場オンラインショップ（https://www.komenokofarm.com/）
■総合人気ダントツ！「ジャパン・フード・セレクション」グランプリ受賞『米の娘餃子』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336948&id=bodyimage1】
2025年人気ベスト3もすべて『米の娘（こ）餃子』が入った商品で、人気No.1は『米の娘餃子（50個入）』でした。「米の娘餃子（30ｇ×10個入）」は、2024年7月、第77回「ジャパン・フード・セレクション」にて食品・飲料部門の最高賞であるグランプリを受賞。当社のブランド豚「米の娘ぶた（R）」と金山町の特産品であるニラを使い、金山町にある自社工場「米の娘家」で製造された、肉と野菜の旨みがギュッと詰まった餃子です。
１位の『米の娘餃子（50個入）』は、その名の通り50個入りの大容量袋で、2024年人気ランキングに引き続き1位をキープ。贈り物・ご自宅用としても人気が高い商品です。特に地元・山形から他県に贈り物として送るケースが多く、そこから自宅用での購入につながっているようです。「友達のおすすめで初めて購入した！」「毎月リピートしています！」などのお声もいただいております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336948&id=bodyimage2】
■リニューアル新商品部門 昨年1位「餃子・焼売お試しセット」今年も人気
3位に大容量の米の娘ぶた味噌漬け（14枚）がランクイン
2023年7月15日にリニューアルオープンした当オンラインショップでは、オープンから新たに12商品を順次販売開始してきました。特に「餃子・焼売特別セット」は人気ベスト3新商品部門「1位」、総合でも2位にランクイン！受賞記念に作られたセットで、人気の50個入餃子と焼売、両方楽しめる特別感が好評です。
さらに今年は大容量の「米の娘ぶたロース味噌漬け（14枚）」が３位に入賞しました。１４枚入りは自宅用の需要が高く、冷凍庫にストックする方や時間がないときのもう１品として使用される方が多いようです。山形県産米から 製造した純米大吟醸酒粕と山形県産ぶどうの赤ワインを使用しています。地元・山形県産にこだわり、酒粕の芳醇な香りでより品のある味わいに仕立てた味噌に、柔らかい部分を厳選し「米の娘ぶた」のロースを漬け込みました。解凍後に焼くだけで手軽に「米の娘ぶた」をお楽しみいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336948&id=bodyimage3】
また、現在自社オンラインショップにて「米の娘餃子」をはじめとした対象商品を購入すると、抽選で3名様に「米の娘ぶた（R）」を使用したカレー、６パックをプレゼントするキャンペーンも開催中です。このキャンペーンは2025年12月20日まで実施しており、プレゼント発送は１２月下旬～来年１月以降の予定です。
■初代グランドチャンピオンに輝いたブランド豚「米の娘（こ）ぶた（R）」
当社が育てる「米の娘ぶた」は、当社がこだわりを持って育てているブランド豚です。2013年開催の食肉産業展の人気イベント「銘柄ポーク好感度コンテスト」で最優秀賞受賞に加え、過去10年間の最優秀賞銘柄で競った「グランドチャンピオン大会」では最高賞となり初代グランドチャンピオンに輝きました。肉質がやわらかく、かむたびにうまみがあふれる、あっさりとした甘い脂身が特長です。