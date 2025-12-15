エアーコンプレッサー専門店エアセルフが参加する超PayPay祭が明日終了
エアーコンプレッサー専門店エアセルフ（運営：株式会社メカニスタ、代表取締役：小野寺 鉄）は、Yahoo!ショッピングにて開催中の大型ECイベント「超PayPay祭」に参加しており、本キャンペーンが2025年12月16日1時59分をもって終了することをお知らせいたします。
本セールは、年内最後の大型ショッピングイベントとして注目を集めており、エアーコンプレッサー専門店エアセルフにおいても主力製品である静音オイルレスコンプレッサーを中心に、期間限定の特別価格での提供を行っております。DIY需要の高まりや、年末に向けた設備更新、作業効率改善のニーズを背景に、多くのお客様から反響をいただいております。
「購入を検討していたが迷っていた」「年内の作業に間に合わせたい」といったお客様にとっては、まもなく最終機会となります。セール終了後は通常価格へ戻る予定のため、導入を検討されている方には、締切直前の今こそ是非お買い求めください。
超PayPay祭 開催概要（Yahoo!ショッピング）
・セール名：超PayPay祭
・開催期間：2025年12月1日12時00分 ～ 2025年12月16日1時59分
Yahoo!ショッピング全体で展開される本キャンペーンは、PayPay連動施策を含む大型イベントとして、個人・法人問わず幅広いユーザーが参加する年末恒例の企画です。エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは、日常的な作業から専門用途まで対応できる製品を厳選し、セール対象商品として展開しています。
超PayPay祭 セール対象商品
■ エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
家庭用電源100Vで使用でき、DIY、タイヤの空気充填、エア工具の使用など、幅広い用途に対応したモデルです。オイルレス設計によりメンテナンスの手間を軽減し、静音性にも配慮しているため、住宅地や屋内作業でも使いやすい点が特長です。
Yahoo!ショッピングURL：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
■ エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 30L 100V ホワイト
通常価格：39,900円
セール価格：35,900円
同モデルは、初めてエアーコンプレッサーを導入される方から、買い替えを検討されている方まで、幅広い層に支持されています。エアーコンプレッサー専門店エアセルフでは用途別の情報提供も行っており、購入後の使用イメージがしやすい点も評価されています。
Yahoo!ショッピングURL：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/etop24w.html
■ エアセルフ静音オイルレスコンプレッサー 軽量 アルミ製 30L 100V ブラック
通常価格：49,900円
セール価格：44,900円
アルミ製タンクを採用した軽量モデルで、持ち運びや設置場所の自由度を高めた仕様です。作業現場の移動が多い方や、省スペースを重視するユーザーに適しており、静音性と耐久性のバランスを重視した設計となっています。
Yahoo!ショッピングURL：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/airself04.html
エアーコンプレッサー専門店エアセルフについて
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336932&id=bodyimage1】
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、用途・使用環境・作業内容に応じた製品選定をサポートしています。静音オイルレスコンプレッサーを中心に、家庭用から業務用まで幅広いニーズに対応し、購入前後の不安を軽減する情報提供を行っています。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフについて
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336932&id=bodyimage1】
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、用途・使用環境・作業内容に応じた製品選定をサポートしています。静音オイルレスコンプレッサーを中心に、家庭用から業務用まで幅広いニーズに対応し、購入前後の不安を軽減する情報提供を行っています。