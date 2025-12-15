人工知能を活用した買い物リスト作成市場は2029年に向けて大きく拡大へ
買い物リストを自動生成する人工知能は、家庭の食事計画や買い物方法を大きく変えつつあります。市場規模は2024年の$1.05十億から2025年には$1.35十億に拡大し、年平均成長率は28.6パーセントと見込まれています。予測分析への依存度上昇、推奨機能を備えた人工知能の普及、音声アシスタントを取り入れたスマートキッチンの増加、オンライン食品購入の自動化強化、そして携帯端末を使った買い物の浸透が主な成長要因です。
今後はさらに急速な発展が予測されており、市場規模は2029年に$3.65十億へ達し、年平均成長率は28.3パーセントとなる見込みです。スマートホームとの統合深化、音声対応型買い物アシスタントの普及、個別の栄養管理や食事計画の需要拡大、小売業者と技術企業の連携強化、人工知能を活用した配送サービスへの投資増加が成長を後押しします。自然言語処理の高度化、予測分析の精度向上、人工知能による在庫管理、携帯端末やウェアラブルとの連携、リアルタイムの調理提案なども市場進化に寄与します。
買い物リスト作成人工知能市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29783&type=smp
個別化された買い物体験が市場拡大をけん引
この市場で最も強い追い風の一つが、個人に合わせた買い物体験の需要増加です。買い物履歴や嗜好、食事制限、家庭内在庫などの情報を基に、人工知能が商品提案や自動補充の候補を提示することで、利用者ごとの体験を最適化します。
米国農務省によれば、2022年と2023年には、15歳以上の米国消費者の19.4パーセントが過去30日以内にオンライン食品購入を少なくとも一度利用しており、デジタル食品購入の継続的な浸透を示しています。この動きが人工知能による買い物支援技術の需要をさらに押し上げています。
市場を形成する主要企業
● ウォルマート
● アマゾン
● クローガー
● アルバートソンズ
● エイチイービー
● ジェイセインズベリー
● インスタカート
● オカド
● ピーポッド デジタル ラボ
● メルカート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336922&id=bodyimage1】
人工知能で買い物体験を変革する新技術
買い物リスト人工知能市場で注目されているのが、リストをそのまま買い物かごに変換する技術です。紙のメモや入力された文字を人工知能が読み取り、在庫と照合し、支払い準備が整ったオンライン注文に自動変換します。
アラブ首長国連邦の技術企業カリーム ネットワークスは、2025年7月に人工知能搭載の買い物リスト処理機能を発表しました。利用者が手書きまたは入力したリストをアプリに取り込むと、人工知能が商品を判別し、在庫商品と紐づけ、ワンクリックで追加できる買い物ページを生成します。画像読み取り、文字入力、スキャンなど複数の入力方法に対応している点も特徴です。
市場区分の概要
市場の構造は以下の通りです。
構成要素: ソフトウェア、サービス
導入形態: クラウド型、オンプレミス型
利用者: 個人、小売業者、食品配送サービス、スーパーマーケットまたはハイパーマーケット、その他の利用者
ソフトウェア詳細: 機械学習基盤、自然言語処理ツール、画像認識システム、分析ソフトウェア、推奨エンジン
サービス詳細: 導入支援、研修と相談、保守サポート、運用代行
完全版レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/grocery-list-generation-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
今後はさらに急速な発展が予測されており、市場規模は2029年に$3.65十億へ達し、年平均成長率は28.3パーセントとなる見込みです。スマートホームとの統合深化、音声対応型買い物アシスタントの普及、個別の栄養管理や食事計画の需要拡大、小売業者と技術企業の連携強化、人工知能を活用した配送サービスへの投資増加が成長を後押しします。自然言語処理の高度化、予測分析の精度向上、人工知能による在庫管理、携帯端末やウェアラブルとの連携、リアルタイムの調理提案なども市場進化に寄与します。
買い物リスト作成人工知能市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29783&type=smp
個別化された買い物体験が市場拡大をけん引
この市場で最も強い追い風の一つが、個人に合わせた買い物体験の需要増加です。買い物履歴や嗜好、食事制限、家庭内在庫などの情報を基に、人工知能が商品提案や自動補充の候補を提示することで、利用者ごとの体験を最適化します。
米国農務省によれば、2022年と2023年には、15歳以上の米国消費者の19.4パーセントが過去30日以内にオンライン食品購入を少なくとも一度利用しており、デジタル食品購入の継続的な浸透を示しています。この動きが人工知能による買い物支援技術の需要をさらに押し上げています。
市場を形成する主要企業
● ウォルマート
● アマゾン
● クローガー
● アルバートソンズ
● エイチイービー
● ジェイセインズベリー
● インスタカート
● オカド
● ピーポッド デジタル ラボ
● メルカート
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336922&id=bodyimage1】
人工知能で買い物体験を変革する新技術
買い物リスト人工知能市場で注目されているのが、リストをそのまま買い物かごに変換する技術です。紙のメモや入力された文字を人工知能が読み取り、在庫と照合し、支払い準備が整ったオンライン注文に自動変換します。
アラブ首長国連邦の技術企業カリーム ネットワークスは、2025年7月に人工知能搭載の買い物リスト処理機能を発表しました。利用者が手書きまたは入力したリストをアプリに取り込むと、人工知能が商品を判別し、在庫商品と紐づけ、ワンクリックで追加できる買い物ページを生成します。画像読み取り、文字入力、スキャンなど複数の入力方法に対応している点も特徴です。
市場区分の概要
市場の構造は以下の通りです。
構成要素: ソフトウェア、サービス
導入形態: クラウド型、オンプレミス型
利用者: 個人、小売業者、食品配送サービス、スーパーマーケットまたはハイパーマーケット、その他の利用者
ソフトウェア詳細: 機械学習基盤、自然言語処理ツール、画像認識システム、分析ソフトウェア、推奨エンジン
サービス詳細: 導入支援、研修と相談、保守サポート、運用代行
完全版レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/grocery-list-generation-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ