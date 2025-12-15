【ソフトテニス】出場選手決定！ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会
2025年12月15日（水）、アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は特別協賛する大型ソフトテニス大会「ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会」の全出場選手を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336904&id=bodyimage1】
＜東京インドア 出場選手（男子）＞
橋場 柊一郎・菊山 太陽（法政大学）
品川 貴紀・早川 和宏（福井県庁）
浅見 竣一朗・安達 宣（早稲田大学）
内本 隆文・上松 俊貴（NTT西日本）
上岡 俊介・丸山 海斗（Up Rise・one team）
中村 悠峰・岡田 侑也（明治大学）
矢野 颯人・内田 理久（NTT西日本）
片岡 暁紀・黒坂 卓矢（日本体育大学）
＜東京インドア 出場選手（女子）＞
高橋 偲・岩倉 彩佳（どんぐり北広島）
長谷川 憂華・辻倉 奈津（ワタキューセイモア）
浪岡 菜々美・久保 晴華（ナガセケンコー）
前田 梨緒・中谷 さくら（明治大学）
天間 美嘉・左近 知美（日本体育大学）
佐藤 心美・青木 夕佳（早稲田大学）
天間 麗奈・前川 愛生（東北高校・広島翔洋高校）
原口 美咲・宮前 希帆（ワタキューセイモア）
男子は中村・岡田ペアが初出場。女子は高橋選手、佐藤・青木ペア、前川選手が初出場です。組み合わせなどは、公式ウェブサイト（https://lucent-sports.com/cup2026/）をご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336904&id=bodyimage2】
「ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会」は2026年1月18日（日）に東京体育館（東京都渋谷区）で開催されます。2025年の国内の主要な大会で優秀な成績を収めた男女8ペアが出場し、頂点を競う大会です。予選リーグ戦（2ブロック）を行い、各ブロック1位、2位によるトーナメントを実施します。
観戦チケットは『2階指定席』、『2階自由席（一般、大学生以下）』、『3階自由席（一般、小中学生）』があり、いずれもルーセントの通販サイト「ルーセントウェブストア（https://lucent-goods.shop-pro.jp/）」にてご購入いただけます。
＜チケット販売価格＞
２階指定席 前売券2,500円
当日券2,900円
２階自由席 前売券（一般）2,000円
当日券（一般）2,500円
前売券（大学生以下※1）1,500円
当日券（大学生以下※1）2,000円
３階自由席 前売券（一般）1,000円
当日券（一般）1,500円
前売券（小中学生※2）500円
当日券（小中学生※2）800円
大会の入場チケットはルーセントウェブストアで販売中です。
■ルーセントカップ第66回東京インドア全日本ソフトテニス大会 観戦チケット
https://lucent-goods.shop-pro.jp/?pid=188876576
※いずれも税込み価格となります。
※指定席は、お申し込み先着順に中央部より左右へ順次指定させていただきます。
※1：学生証をご提示いただく場合がございます。また、未就学児で座席が必要な場合は、学生料金のチケットが必要となります。
※2：中学生の方は、学生証をご提示いただく場合がございます。また、未就学児で座席が必要な場合は、学生料金のチケットが必要となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336904&id=bodyimage3】
＜大会概要＞
大会名 ：ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会
