【12月22日（月）｜参加無料】 今話題のTikTok Shop その効果とは？ ― 市場・インパクト・成功事例を徹底解説 ―
国内ローンチから半年で成長を続ける TikTok Shop。
「名前は聞いたことがあるけれど、どんな効果があるのか分からない」
「自社ECのトラフィックを伸ばしたいが、何から始めればいいか分からない」
「SNSプロモーションを試してみたいけれどリソースが足りない」
このような課題を抱えるブランド様向けに、TikTok Shop公式パートナーであるヒトクセが、国内のデータや実際の施策事例を交えて、数字でわかるTTSの効果や成功のポイントを紹介します。
本ウェビナーでは、TikTok Shopを初めて使う方でも理解できるよう、市場の状況・効果・成功事例の要因を整理してお伝えします。
ウェビナー参加後には、自社での導入判断や次のアクションをイメージできる内容です。
■こんな方におすすめ
TikTok Shopは聞いたことがあるが、効果や実態をまだ理解し切れていない
自社ECはあるが、十分なトラフィックが確保できず伸び悩んでいる
SNSプロモーションを始めたいが、何から取り組むべきか分からない／リソースが足りない
新規顧客獲得や売上拡大のために新しいチャネルを検討している
■セミナー概要
セミナー名：今話題のTikTok Shop その効果とは？
― 市場・インパクト・成功事例を徹底解説 ―
開催日時：12月22日（月）14:00～
開催形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）
参加費：無料
▼セミナーのお申し込みはこちら
https://webinar-room.net/seminar/251222tiktokshop?utm_content=dreamnews&utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar251222
■アジェンダ
・TikTok Shop概要
どんなサービス？何がすごい？
・市場
国内のTikTok Shop市場の現状と今後の予測
・TikTok Shopの効果
ECとの比較・SNSとの比較
・成功事例とその要因
“なぜ売れたのか”を分解し、再現できるポイントを紹介
・特典のご紹介
セミナー参加者限定特別プランの紹介
※内容は一部変更になる場合がございます。
※ご参加枠には限りがございますので、お早めのお申し込みをお待ちしております。
■セミナー参加者限定特別キャンペーンについて
下記サポート内容を含む「相談し放題プラン」を 初月無料にてご提供いたします！
ブランドに合わせてアカウント案・初期設計をサポート
初期リスクを最小限にスタート可能
動画を作成する時間がないブランド様でも始められるコンテンツ制作もセット
※先着10社限定
▼キャンペーンお申し込みフォーム
※ウェビナーの日程が合わず別途お打ち合わせをご希望の方もお申し込みいただけます。
https://forms.gle/4wyzdfXHUQH2Z5aBA
■株式会社ヒトクセ 会社概要
会社名：株式会社ヒトクセ
本社所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 ラ・トゥール新宿701号室
代表者：代表取締役 宮崎 航
■事業内容
「よいヒトクセで革新的な世界を創る！」をミッションに掲げ、広告クリエイティブの企画・制作から運用までを一貫して支援しています。ユーザーに好かれるリッチクリエイティブを提供する『Smart Canvas』や、天気や気温などの外部環境データを活用して広告配信を自動最適化する『Data-Linker』を展開しています。
さらに近年では、EC領域にも事業を拡大し、SNSやインフルエンサーを活用したマーケティング支援や、商品ページの最適化、運用コンサルティングなど、売れるEC運営を総合的にサポートしています。
マーケティングとテクノロジーを掛け合わせたヒトクセ独自のソリューションで、広告・ECの両面からビジネスの成長と業務の効率化をご支援いたします。
【本件についてのお問い合わせ】
株式会社ヒトクセ
e-mail：a.sasaki@hitokuse.com
Tel：03-6279-4421
営業担当：佐々木 彩乃
配信元企業：株式会社ヒトクセ
