中国・韓国EC企業様向け：日本の製品安全規制改正対応！ PSE・PSC国内管理人制度オンラインセミナー開催のお知らせ
中国・韓国EC企業様向け：日本の製品安全規制改正対応！
PSE・PSC国内管理人制度オンラインセミナー開催のお知らせ
～法改正前日、2025年12月24日に中国語・韓国語で同時開催。特定輸入事業者制度への対応を徹底解説～
「ITによりビジネスをより簡単に」をミッションに掲げる株式会社コマースロボティクス（本社：東京
都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年12月25日に施行される日本の製品安全4法（PSE、PSC等）の改正に伴う「特定輸入事業者」および「国内管理人」の選任義務化について、中国・韓国のEC企業様を対象としたオンラインセミナーを下記の通り開催いたします。
施行前日の12月24日に、中国語・韓国語それぞれの時間帯を設けて、最新かつ具体的な対応策を解説いたします。
この度の法改正により、PSマーク対象製品（電気用品、子供用製品など）を日本の消費者に直接販売する海外EC事業者は「特定輸入事業者」とみなされ、日本国内に国内管理人を選任し、経済産業省への届出を行うことが義務付けられます。これは、日本の製品安全確保体制の強化を目的とした重要な変更であり、対応を怠った場合、施行日である12月25日以降、日本市場での製品販売が停止される可能性があります。
本セミナーでは、特に日本市場への進出が活発な中国・韓国のEC事業者様が、改正法の内容を正確に理解し、円滑に法令遵守（コンプライアンス）体制を構築できるよう、具体的な対応策、国内管理人選任の実務、および法令に適合するためのステップを、実務経験豊富な専門家が、それぞれの言語でわかりやすく解説いたします。
【セミナー概要】
開催日：2025年12月24日（火）
形式：オンライン（Zoom）
対象：中国・韓国で日本向けEC事業を展開している企業のご担当者様、経営層、法務・輸出入・製品安全担当者様
参加費 ：無料
時間帯
【中国語セッション】日本時間 12:00～13:00
【韓国語セッション】日本時間 15:00～16:00
【主な講演内容（予定）】
1.海外EC企業に影響する法令変更の概要
2025年12月25日施行の製品安全4法改正のポイントと目的。
2.海外EC企業の義務と製品特定
「特定輸入事業者」として新たに課せられる義務とは？
PSE・PSC法の対象となる製品（電気用品、特定製品）は具体的にどのようなものか？
3.国内管理人制度とは？
国内管理人の役割と責任範囲の明確化。
選任プロセスと経済産業省への届出実務。
4.【サービス紹介】国内管理人サービスとは
法改正へのスムーズな移行をサポートする株式会社コマースロボティクスのソリューション。
サービス内容の説明。
5.質疑応答
【申し込み方法】
参加をご希望の方は、下記URLよりご希望のセッションを選択の上、お申し込みください。
【PSE・PSC国内管理人サービスURL】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス会社概要】
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者： 代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：
【本社】東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
【柏の葉オフィス】千葉県柏市若柴226番地44 KOIL TERRACE 301号室
【名古屋オフィス】愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２３２ STATION Ai 5階-W07
設立：2013年7月
資本金：6億6,592万円（資本準備金含む）
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
プライバシーマーク認証：第21004646
ISMS認証：IA190213
URL：
http://www.commerce-robotics.com
