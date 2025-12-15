深作浩一郎のビジネス評判と実績がインターネットアカデミーのインタビュー記事に掲載されました
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎、以下「当社」）は、当社代表である深作浩一郎の起業ストーリー、ビジネス実績と評判、地方創生支援や現在取り組む大学生向けインターンシップにおける評価と評判などが、インターネットアカデミーによるインタビュー記事として公開されたことをお知らせいたします。
今回公開されたインタビューでは、深作浩一郎の過去の起業経験、経済的苦境からの独立期における苦労、コピーライティング実績日本一と呼ばれるまでの軌跡、さらに現在の起業支援事業やビジネスプロデュース活動に対する評判と評価が紹介されています。また、地方創生領域での取り組みや、大学生対象のインターンシップ企業として全国的に高く評価され、ありがたい評判をいただいている背景についても触れられており活動全体が分かりやすくまとまった内容となっています。
深作浩一郎インタビュー記事
https://www.internetacademy.jp/graduate/083.html
◆インターネットアカデミーとは
日本初のWeb専門スクール、創業30年の信頼と実績。
母体制作会社の現場のノウハウ東京大学、東京芸術大学、京都大学iPS細胞研究所、気象庁などのWeb制作実績。国内有数の実績を持つWeb制作会社が母体のため、実践で役立つ知識とスキルが学べます。
W3Cメンバーだからこそ最新で正確なスキル。マサチューセッツ工科大学/W3C、欧州情報処理数学研究コンソーシアムなどWeb技術の仕様を決める現場。
Web技術の世界最高位の団体「W3C」のメンバーとして、現場インストラクターが世界で活躍中。
ニューヨーク、ボストン、バンガロールなど世界的なIT最先端都市に支店とラボを設置。
グローバルに通用するスキルと自らの世界を拡げるチャンスを手にすることができます。
メディア掲載実績と評判
東洋経済オンライン / 日経産業新聞 / 日経情報ストラテジー / 日経Linux / 日本情報産業新聞 / The Times of India / YOMIURI ONLINE / 産経ニュース / PRESIDENT Online / 朝日新聞デジタル / ASCII.jp / 週刊ダイヤモンド / オーム社 / Web Designing /
インターネット・アカデミーの母体であるIBJグループは、「世界最先端のIT技術」と「グローバルに通用するIT人材」を軸に、「制作」「教育」「人材サービス」の３つのビジネスを展開しています。グループ内の３つの事業を相互に活用する独自のトライアングルビジネスモデルで、お客様にとって価値あるサービスを提供しながら、ビジネスチャンスを拡大しています。
◆株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンとは
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンは、2014年の設立以来、一貫してインターネットマーケティング、起業支援、AIツール開発、そして地方創生領域におけるビジネスプロデュースを専門として事業を展開しています。累計取引社数は2,000社を超え、個人事業主から大企業、国立大学、先端技術系スタートアップまで幅広い層への支援実績があります。
代表の深作浩一郎は、起業当初から国内有数のコピーライターとして高い評価と評判を受け、起業家育成・マーケティング実務・AI活用の分野で多数の成果を創出してきました。メールマガジンは2012年より配信され、現在も1万人以上が購読するなど、長年にわたり支持され続けている業界でも高い評判をいただいております。
