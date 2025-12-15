¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー·Ë¹»¤Ë¤Æ¤¢¤µ¤Ò¤Î¿·¥¯¥é¥¹³«¹Ö¡ª
¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ï¡¢µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è·ËÆîÃ§Ä®¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¿·¥¯¥é¥¹¡ÊÃ´Åö¡§¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HP¡§https://re-dia.jp/blog/katsura-newclass-asahi/
¡Î¹Ö»Õ¡Ï
¤¢¤µ¤Ò
Ã´Åö¥ì¥Ã¥¹¥ó
¢£Ëè½µÅÚÍËÆü¡Ê12/6¥¹¥¿ー¥È¡Ë
11:00～11:45 ¥ê¥È¥ë
11:50～13:05 FREE STYLE/¥¥Ã¥º
[ ·ÐÎò ]
9ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò½é¤á¡¢JAZZ¡¢HIPHOP¡¢K-POP¡¢WAACK¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë±à»ù¤µ¤ó¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
2020Ç¯ JAY¡ÇED¤µ¤ó¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
2021Ç¯ ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò³Ø¤Ö
[ ¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ¾Ò²ð ]
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»Ò¶¡¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤äÉ½¸½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿»ØÆ³¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥ê¥È¥ë¥¯¥é¥¹
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢ª¥ê¥º¥à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢´ðÁÃ¢ª¿¶¤êÉÕ¤±
¤Î½çÈÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦¥¥Ã¥º¥¯¥é¥¹
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢ª¥ê¥º¥à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢´ðÁÃ¡¢¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¢ª¿¶¤êÉÕ¤±
¤Î½çÈÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
´ðÁÃ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
´ðÁÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
À§Èó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/74/75
¡Ø¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー·Ë¹»¤Ø¡Ù
½é²óÂÎ¸³ÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¸«³Ø¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¶µ¼¼Ì¾¡§¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー·Ë¹»
½êºßÃÏ¡§¢©615-8074¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è·ËÆîÃ§Ä®£·£·-£± ¥¨¥ê¥¢·Ë¥Ó¥ë
ºÇ´ó±Ø¡§ºåµÞ·Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
³«¹ÖÍËÆü¡§·î¡¦¶â¡¦ÅÚ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/katsura/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335620&id=bodyimage1¡Û
[¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤Ï]
ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¼ç¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÇÌó17¹»¤ò±¿±Ä¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦ËÅÄ»Ô¡¦°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢2023Ç¯¤Ë´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢2024Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¦ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤â¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·ICC¥Ó¥ë5³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò »°ÌÚ¡¡ÐÒÊ¿
½êºßÃÏ ¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·¡¡ICC¥Ó¥ë5³¬
»ñËÜ¶â 500Ëü±ß
ÀßÎ©Æü 2011Ç¯8·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È/¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ëFC»ö¶È
URL https://sl-i.co.jp/
2022Ç¯¤è¤ê¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¦Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
HP¡§https://re-dia.jp/blog/katsura-newclass-asahi/
¡Î¹Ö»Õ¡Ï
¤¢¤µ¤Ò
Ã´Åö¥ì¥Ã¥¹¥ó
¢£Ëè½µÅÚÍËÆü¡Ê12/6¥¹¥¿ー¥È¡Ë
11:00～11:45 ¥ê¥È¥ë
11:50～13:05 FREE STYLE/¥¥Ã¥º
[ ·ÐÎò ]
9ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤ò½é¤á¡¢JAZZ¡¢HIPHOP¡¢K-POP¡¢WAACK¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë±à»ù¤µ¤ó¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
2020Ç¯ JAY¡ÇED¤µ¤ó¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー
2021Ç¯ ¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò³Ø¤Ö
[ ¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ¾Ò²ð ]
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥À¥ó¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»Ò¶¡¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤äÉ½¸½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿»ØÆ³¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥ê¥È¥ë¥¯¥é¥¹
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢ª¥ê¥º¥à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢´ðÁÃ¢ª¿¶¤êÉÕ¤±
¤Î½çÈÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¥¹¥¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦¥¥Ã¥º¥¯¥é¥¹
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¢ª¥ê¥º¥à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢´ðÁÃ¡¢¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¢ª¿¶¤êÉÕ¤±
¤Î½çÈÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
´ðÁÃ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
´ðÁÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
À§Èó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/74/75
¡Ø¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー·Ë¹»¤Ø¡Ù
½é²óÂÎ¸³ÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂÎ¸³¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¸«³Ø¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¶µ¼¼Ì¾¡§¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー·Ë¹»
½êºßÃÏ¡§¢©615-8074¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶è·ËÆîÃ§Ä®£·£·-£± ¥¨¥ê¥¢·Ë¥Ó¥ë
ºÇ´ó±Ø¡§ºåµÞ·Ë±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
³«¹ÖÍËÆü¡§·î¡¦¶â¡¦ÅÚ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/katsura/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335620&id=bodyimage1¡Û
[¥ê¥Ç¥£¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤Ï]
ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¼ç¤ËÂçºåÉÜÆâ¤ÇÌó17¹»¤ò±¿±Ä¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦ËÅÄ»Ô¡¦°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢2023Ç¯¤Ë´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¢2024Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¦ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤â¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·ICC¥Ó¥ë5³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://re-dia.jp/
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò »°ÌÚ¡¡ÐÒÊ¿
½êºßÃÏ ¢©562-0036 ÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»ÔÁ¥¾ìÀ¾£³ÃúÌÜ£±-£·¡¡ICC¥Ó¥ë5³¬
»ñËÜ¶â 500Ëü±ß
ÀßÎ©Æü 2011Ç¯8·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È/¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ëFC»ö¶È
URL https://sl-i.co.jp/
2022Ç¯¤è¤ê¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¡¦ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¦ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¦´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¦Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡¦Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¡¦´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡¦°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤â³«¹»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¿·Àß¹»¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥ÊーÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ýー¥Ä¡õ¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø