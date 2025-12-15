経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『社員育成戦略セミナー』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

「人的資本投資」は中小企業こそ本気で取り組むべきテーマです。ビジョンを実現するのも、変革のために知恵を出すのも社員に他ならないからです。

今こそ、若手社員の成長加速、中堅社員のブラッシュアップ、ベテラン社員の学び直しに着手すべきです。

毎年恒例の本セミナーは、これからの時代の社員育成戦略に加えて、OFF?JTの教育企画としてアタックス・ビジネス・セミナーの活用方法も解説します。

【開催日】
2026/01/16（金）　13：00～14：30

【講　師】
アタックスグループ　シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村　信貴子

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・総務人事責任者
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2160






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ