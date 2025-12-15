オンラインセミナー『社員育成戦略セミナー』2026年1月16日（金）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『社員育成戦略セミナー』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「人的資本投資」は中小企業こそ本気で取り組むべきテーマです。ビジョンを実現するのも、変革のために知恵を出すのも社員に他ならないからです。
今こそ、若手社員の成長加速、中堅社員のブラッシュアップ、ベテラン社員の学び直しに着手すべきです。
毎年恒例の本セミナーは、これからの時代の社員育成戦略に加えて、OFF?JTの教育企画としてアタックス・ビジネス・セミナーの活用方法も解説します。
【開催日】
2026/01/16（金） 13：00～14：30
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・総務人事責任者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2160
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
