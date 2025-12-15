牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市城東区）は、協賛する国際スキー・スノーボード連盟（FIS）公認大会「COWDAY SLOPE 2026」が、栂池高原スキー場「つがいけマウンテンリゾート」（所在地：長野県北安曇郡小谷村）にて、2026年2月28日（土）・3月1日（日）の2日間にわたり開催されることをお知らせいたします。



(画像： COWDAY SLOPE 2025 )

「COWDAY SLOPE」は、日本最大級の規模を誇るFIS公認スノーボード・スロープスタイル国際大会で、アジアカップシリーズの一戦として世界からも注目を集めています。競技性に加え、エンターテインメント性も兼ね備え、選手と観客が一体となって楽しめるのが魅力です。プロライダーによる高難度トリックをリアルに観戦でき、LEDビジョンの迫力映像も必見。また、大会当日はスキー場を利用のみなさまは無料で観戦可能です。さらに、YouTubeでライブ配信予定のため、遠方の方も臨場感あふれる大会をお楽しみいただけます。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■「COWDAY SLOPE 2026」開催概要

国際スキー・スノーボード連盟（FIS） 公認大会 ／ アジアカップシリーズ

【日程】 2026 年 2月28日（土） 男女予選、3月 1日（日） 男女決勝

※2月27日（金）は公式練習を予定

【会場】 栂池高原スキー場「つがいけマウンテンリゾート」TG PARKS内

（所在地：長野県北安曇郡小谷村千国12840-1）

【主催】COWDAY 実行委員会

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

大会の詳細は、公式WEBサイト等で順次発表予定です。

・2026年1月中旬：招待選手・キービジュアル・スケジュール公開

・2026年2月中旬：大会詳細・最終スケジュール発表

■各種関連リンク

・「COWDAY」公式WEBサイト： https://www.cow-day.jp/snow/

・「COWDAY」公式SNS

YouTube： https://www.youtube.com/c/COWDAY

Instagram： https://www.instagram.com/cow_day_00/

X（旧Twitter）： https://x.com/COWDAY2021

「COWsports」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸がスポーツに励む人を応援している取り組みです。 そのはじまりは、まだ創成期・マイナーといわれていたスポーツとの出会いでした。スポーツには競技人口の大小や勝ち負けはあっても、競技への志や姿勢に優劣はありません。私たちが大切にする「やさしさ」の考えのもと、「頑張る人に寄り添いたい」という思いから COWsportsは始まりました。 クライミングやスノーボード、卓球など幅広いスポーツをサポートしています。所属選手には、クライミングの森秋彩選手や卓球の松島選手の他、スノーボード界を代表する岡本選手や現役を引退した野口啓代選手など、10年以上の契約を続ける方もいます。競技の成果も大切にしつつ、時には選手自身のスポーツへの「思い」や「生き方」にリスペクトし、応援しているのも特徴です。

「COWDAY」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

牛乳石鹸がメインスポンサーを務め、2015年から開催しているスノーボードイベントの総称。 従来の大会スタイルで技を競う「COWDAY SLOPE」は、スノーボード創成期からの開催実績が認められ、2022年から国際大会としての位置づけとなりました。また 2021年から開催してきた、スノーボード競技以外の魅力を競い、発信する「COWDAY FILM」は形式をアップデートし、「COWDAY SNOW CREATIVE FEST」として開催しています。

事故により下半身不随となりながらもパラスノーボードで活躍を再開した岡本選手と牛乳石鹸が互いにインスパイアを交わしながら、「スポーツとして/エンターテインメントとして/アートとして」の昇華を目指しています。

＜大会に関するお問い合わせ＞

■COWDAY 実行委員会 E-mail. info@cow-day.jp