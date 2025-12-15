株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は2026年1月27日（火）に、数多の伝説的スターと共に映画界に革命を起こしたサム・ペキンパーとセルジオ・レオーネ両監督の傑作映画ポスター集『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』を発売いたします。





壮絶な男の生き様を描いた傑作映画のアートワーク

映画史上、もっとも壮絶な男の「生き様」をスクリーンに刻み込んだ二人のアウトロー監督。サム・ペキンパーは『ワイルドバンチ』『わらの犬』『ゲッタウェイ』『ガルシアの首』『戦争のはらわた』で、セルジオ・レオーネは『荒野の用心棒』『夕陽のガンマン』『続・夕陽のガンマン』『ウエスタン』『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』で映画の歴史を変えた。監督デビューからそれぞれ65年を迎え、またクエンティン・タランティーノの生涯ベスト１『続・夕陽のガンマン』製作60周年となる記念すべき2026年。ペキンパー＆レオーネが描いた空前絶後の「男の世界」をオリジナル映画ポスターで振り返る画期的ビジュアルブック。

スティーブ・マックイーン、クリント・イーストウッドなどの勇姿が本書で甦る！

スティーブ・マックイーンとクリント・イーストウッド。映画史上に輝く、二大スーパースターの素晴らしいポスターアートワークを多数掲載。加えて、チャールズ・ブロンソンからロバート・デ・ニーロに至るまで、数々の伝説的スターが描かれた傑作ポスターを世界各国から厳選。巻末には、映画研究家・セルジオ石熊氏の解説も収録。

総掲載数は500点以上！全映画ファン必携、コレクターズブックの決定版!!

ペキンパー&レオーネの全監督作に加え、脚本や原案作品もカバー。マックイーンの『ゲッタウェイ』日本版特大サイズやイーストウッドの『続・夕陽のガンマン』イタリアでのワールドプレミア掲出用など貴重なポスターを多数掲載。ポスター以外にも映画館で飾られたロビーカードや宣伝用スチールなどの貴重な宣材もご紹介。総掲載数は500点以上！ 西部劇やマカロニ・ウェスタンのファンはもとより、全映画ファンにまで響く充実の内容でお届けするコレクターズブックの決定版！

中面一覧



『ワイルドバンチ』

『ジュニア・ボナー／華麗なる挑戦』



『ゲッタウェイ』

『ガルシアの首』



『戦争のはらわた』

『荒野の用心棒』



『夕陽のガンマン』

『続・夕陽のガンマン／地獄の決斗』



『ウエスタン』

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』

書籍情報

『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』

編著：井上由一

定価：4,400円（本体4,000円+税）

仕様：A4／並製／208頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-076-4

発売日：2026年1月27日（火）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ ＊発売日は地域によって異なることがあります

Amazon販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4867910767/

著者プロフィール

井上由一（いのうえ・よしかず）

1973年生まれ。大学時代から映画業界に入り、映画配給会社や広告代理店勤務を経て、現在も外国映画の配給事業に携わる。業務の傍ら、映画ポスターコレクターとしても活動。日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するため、アメリカ・ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。主な編著書に『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15人のデザインワーク』『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界』（トゥーヴァージンズ）、『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』『ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション』『ロック映画ポスター ヴィンテージ・コレクション』（DU BOOKS）などがある。