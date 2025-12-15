香港のハーバーシティ、Sundae Kidsとのコラボによるアートプロジェクト「愛の糸」でクリスマスシーズンに温もりを添える





香港、2025年12月12日 /PRNewswire/ -- 香港を代表するショッピングモール「ハーバーシティ」は、イラストレーター兼アーティストコンビ「Sundae Kids」とのコラボにより、今年のクリスマスシーズンに「愛の糸」と題した魅惑的なアートプロジェクトを開催します。この二人のアーティストはタイを拠点に活動しており、心温まる漫画で世界中に200万人以上のファンを持っています。このイベントは2025年11月29日から2026年1月4日まで開催されますが、世界中の人を虜にする独創性とクリスマスシーズンの温もりに満ちた幻想的な体験に浸ることができます。



タイのイラストレーションデュオ「Sundae Kids」による《Threads of Love》インスタレーション。彼らのシグネチャーである幻想的なキャラクターと、巨大なピンクのギフトハウス《This is for You》がセンターピースとして登場。



PoysianとKavinの芸術家カップルが結成したSundae Kidsは、4～6コマの独特の漫画で日常生活の愛と絆のときを温かく共感できる形で描くことで知られています。二人は独特な物語表現の手法により、アジアで最も影響力を持つイラストレーターコンビとしての名声を得ています。

アートプロジェクト「愛の糸（Threads of Love）」の目玉は、息をのむような巨大なピンクのギフトハウス「あなたへのプレゼント」であり、注目の的となること間違いなしでしょう。また、新たに制作された4点の大型アクリル絵画と12点のイラストも展示され、クリスマスの高揚感を表現しています。また、「愛の糸」専用の期間限定店舗で限定商品も販売しており、来場者は夢のような体験を持ち帰ることができます。

さらに、ハーバーシティでは4メートルの高さを持つ「雲にキスされた」クリスマスツリーが設置され、夢のような雰囲気をクリスマスシーズンに添えています。遊び心あふれる「V-Love」ベンチは写真映えする最高のスポットであり、「あなたの心を投函しましょう」と題した郵便ポストのアクティビティでは、お客様は心のこもったメッセージを共有し、クリスマスシーズン全体に喜びを広げることができます。家族連れや友達同士でも楽しむことができる「愛の冬ギャラリー」では、忘れられないクリスマスシーズンの思い出創りのためにデザインされた、魅力的な回廊展示が行われます。

ハーバーシティは、クリスマスシーズンに愛を広める伝統を継続しており、温もりと祝福を必要とする方と分かち合うため、本イベントの収益をHong Kong Blood Cancer Foundationへ寄付するとしています。

ハーバーシティの《Threads of Love》インスタレーションでは、Sundae Kidsによる巨大なピンクのギフトハウス《This is for You》と、夢のような《Cloud-Kissed》クリスマスツリーが楽しめます。



