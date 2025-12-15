ADSFFは資本、政策、イノベーションを結集し、持続可能性の次世代を推進





アブダビ（UAE）, 2025年12月12日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金融センター（IFC）であるADGMは、グローバル気候金融センター（GCFC）、Hanwha、および EU GCCグリーン移行プロジェクト協力と提携し、本日、第8回アブダビ持続可能金融フォーラム（Abu Dhabi Sustainable Finance Forum、ADSFF）を開催しました。ADFW最終日に開催されたこのフォーラムには、気候金融のリーダー、イノベーター、政策立案者、機関投資家が一堂に会し、ネットゼロ、自然に優しい移行を推進する世界的勢力としてのアブダビの立場を強化しました。

フォーラムの開会の辞で、ADGM AuthorityのCEOであるSalem Mohammed Al Darei氏は、アブダビが持続可能な金融の中心地として急速に台頭し、野心的な政策を推進し、気候に強いエコシステムを構築し、影響力の大きい世界的解決策に向けて資本を推進していることを強調しました。同氏の発言は、気候に適合した金融の次の時代を形作る投資経路、規制メカニズム、国境を越えたパートナーシップについて議論する一日の方向性を決定づけました。

Al Darei氏は演説の中で次のように述べています。「私たちの約束は明確です。アブダビは今後も、資本が目的を見出し、目的が進歩を見出す場所であり続けます。グリーンキャピタルの首都として、私たちは地域間の橋渡しをし、新興市場と先進市場全体にわたって再生可能なインフラ、グリーンテクノロジー、持続可能なイノベーションのために資本を動員しています。このフォーラムは、野心と実行が出会い、パートナーシップが体系的な変革を推進する持続可能な金融のグローバルプラットフォームとしてのアブダビの地位の高まりを反映しています。」

「野心から行動へ：グリーン経済への移行を資金面で支える（From Ambition to Action: Financing the Transition to a Green Economy）」と題されたセッションにおいて、Frontier25の会長兼 CEOであるSheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahya殿下は、同地域がグリーン経済へ移行し気候変動対策を推進するために、現在実施されている施策とさらに必要な取り組みについて議論しました。

フォーラムでは、基調講演、パネルディスカッション、談話、ビジョン設定の対話など一日を通して、再生可能エネルギーへの投資、生物多様性ファイナンス、AIを活用したESGリスク分析、イスラムの持続可能な金融、グリーンインフラ、人工生態系から気候に強いデジタルインフラまで、最先端の気候イノベーションについて検討しました。

資本と気候目標を一致させるという統一テーマの下、参加者は、金融市場がエネルギー転換、グリーンインフラ、自然に基づくソリューションへの大規模投資をどのように加速できるかを検討しました。ラインナップには、持続可能性主導の金融におけるアブダビの拡大するリーダーシップを象徴するいくつかの傑出したセッションが含まれていました。

メインセッションでは、将来を見据えた都市計画、前向きな政策枠組み、気候に合わせた主要プロジェクトが、持続可能な投資のグローバルプラットフォームとしての首長国の地位をどのように強化しているかについて検討されました。講演者は、長期資本、気候耐性戦略、国境を越えた協力がグリーンファイナンスの状況をどのように変えつつあるかを評価しました。

サステナビリティデーのブレイクアウトイベント

メインイベントと同時に開催された「金融界の女性フォーラム（Women in Finance Forum）」には、世界の金融、投資、持続可能性、規制の分野で影響力のある女性リーダーが集まり、業界における包摂性、リーダーシップ、イノベーションの向上に向けた道筋について議論しました。「動き出すリーダー：金融革新を牽引する女性（Leaders in Motion: Women Driving Financial Innovation）」といったセッションを通じ、本イベントは女性がグローバル市場における金融革新を再構築することで、そのペースを設定し影響力の中心を移す上で果たす極めて重要な役割を強調しました。

当日の基調セッションに加え、複数の並行フォーラムが深みと業界の視点を付加しました。これには第2回EU-GCCグリーン移行金融投資フォーラム（EU-GCC Finance & Investment for Green Transition Forum）、Google金融技術サミット（Google Finance & Technology Summit、GtFT25）、イスラム金融サミット（Islamic Finance Summit）、アブダビ気候投資ハイレベル円卓会議（Abu Dhabi High-Level Roundtable on Climate Investment）、資金の動向：アラブの若者の富と自信の構築（Money Moves: Building Arab Youth Wealth and Confidence）が含まれます。各フォーラムでは、気候変動ファイナンスの推進、レジリエンス戦略、グリーン経済協力に取り組む業界リーダーや専門家が集結しました。

ADSFFはまた、UAE持続可能な金融ワーキンググループ（SFWG）の進捗状況も強調しました。同グループは最近、ワークストリーム4の下で新しい「気候変動移行計画の原則」を承認し、金融機関をUAEのネットゼロ目標に沿った信頼性が高く透明性の高い移行計画の実践へと導く重要なマイルストーンを表しています。

フォーラムではまた、アブダビ持続可能な金融宣言（Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration））の新たな署名者も歓迎され、これにより、アブダビとUAEの長期ネットゼロ目標の支援を約束する機関の総数は180となりました。

新参者およびコラボレーション

ADFWの4日目には、J.P. Morgan、ERM、DLA Piper、Arab Bank (Switzerland) Middle East、iCapitalがADGMにオフィスを設立したり事業を拡大すると発表しました。J.P. Morganは、世界最高クラスの財務機能を UAE に導入することで、J.P. Morgan Payments事業の成長を加速させています。世界の最大手サステナビリティ専門コンサルティング企業であるArab Bank（Swiss Private Bank Arab Bank (Switzerland), ERMの新たに設立された地域組織）と、グローバル法律事務所であるDLA Piperが、ADGMに新たな事務所を設立し、同地域での事業基盤を拡大しています。

ADFW最終日には、計23件の覚書（MoU）が発表されました。Tether、Crypto.com、Zodia、Presto、PCP、Warner bros. Discovery、Global World Gold Council、Bain Capital などの国内外の企業間で提携契約が締結されました。

ADFWの詳細については、www.adfw.com をご覧ください。

