矯正歯科市場、クリアアライナー・デジタルイメージング・成人需要の拡大により2032年までに471億米ドル規模へ急成長
矯正歯科市場の規模と成長分析
2023年に72.5億米ドルと評価された世界の矯正歯科市場は、2032年までに471億米ドルに達すると予測され、予測期間中に23.1%の堅調なCAGRを示しています。市場成長は、不正咬合の有病率の上昇、技術的進歩、目立ちにくい矯正治療への需要増によって強く支えられています。世界保健機関（WHO）によると、約60～70%の個人が何らかの不正咬合を経験しており、大きな未充足ニーズがあることを示しています。米国では、CDC（疾病管理予防センター）が10代の60%以上が歯列の混雑や不正咬合に悩まされていると報告しています。一方、成人の矯正治療採用は加速しており、米国矯正歯科医協会（AAO）は、現在の矯正患者の25%以上が成人であると指摘しています。
クリアアライナー、AIを活用した治療計画、3Dプリンティングなどのイノベーションは、治療ワークフローに革命をもたらしました。アライン・テクノロジーを含む世界的リーダー企業は、毎日50万セット以上の独自のアライナーを生産しています。さらに、コーンビームCT（CBCT）などのデジタルイメージングツールは、臨床医に高精度な診断を提供し、米国矯正歯科学会の報告によると診断時間を約30%短縮しています。
セグメンテーション分析
製品タイプ別
2023年には、ブラケット、ワイヤー、ゴム、バンドなどの定期的な交換需要により、消耗品セグメントが支配的でした。矯正治療期間は平均22か月であり、複数の消耗品サイクルを必要とすることから、このセグメントの優位性に貢献しています。デジタルスキャナー、CAD/CAMシステム、3Dプリンターが臨床現場でより広く採用されるにつれ、機器セグメントが最も速い成長を記録すると予想されます。
年齢層別
2023年には成人患者が最大の市場シェアを占めました。審美性の高い治療法への受容度の高まり、可処分所得の増加、職場での見た目に関する規範の影響が主要な推進要因です。『Journal of Clinical Orthodontics』の調査では、成人の75%が歯の審美性の向上がキャリアの見通しを高めると信じており、これがさらなる需要を刺激しています。
エンドユーザー別
2023年には、歯科医および矯正歯科医が所有する診療所が最大のシェアを占めました。患者は引き続き専門クリニックを好み、78%が一般歯科医よりも矯正歯科専門医を選好しています。先進技術の採用率の高さと包括的なサービス提供が、このセグメントの優位性を強化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336928&id=bodyimage1】
地域別動向
北米は、強固な医療システム、口腔衛生に対する高い意識、歯科サービスへの大幅な支出により、2023年に世界市場の38%を占めました。主要メーカーの存在と新しい矯正技術の早期採用が、地域のリーダーシップをさらに後押ししています。
アジア太平洋地域は、最も高いCAGRを記録すると予測されています。中国では12歳児の不正咬合有病率が72.92%と報告され、インドでは人口の最大30%が矯正介入を必要とすると推定されています。可処分所得の増加、歯科インフラの拡大、そして「健康中国2030」やインドの「国家口腔保健プログラム」などの政府主導の口腔保健プログラムが市場成長を導いています。
矯正歯科市場の詳細な報告書にアクセスする@ https://www.snsinsider.com/reports/orthodontics-market-5536
最近の動向
2024年1月: Henry Schein, Inc. が、矯正治療時間を短縮することを目的とした「Carriere Motion Pro」バイトコレクターを発売。
2023年2月: Koninklijke Philips N.V. が Candid Care Co. と提携し、矯正歯科およびホワイトニングソリューションをそのオーラルケア製品群に統合。
配信元企業：SNS INSIDER PVT. LTD.
配信元企業：SNS INSIDER PVT. LTD.
プレスリリース詳細へ