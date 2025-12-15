人工知能を活用したインシデント分類市場は2029年に向けて急拡大へ
インシデントを自動で分類する人工知能は、IT運用やサイバーセキュリティの分野で欠かせない技術となりつつあります。市場規模は2024年の$1.64十億から2025年には$2.12十億に高まり、年平均成長率は29.7パーセントと予測されています。ITサービス管理への人工知能の導入、迅速なインシデント対応の必要性、自動化の拡大、ITサービス問い合わせ件数の増加などが成長の背景にあります。
今後の数年間で、この市場はさらに大きく成長すると見込まれています。2029年には市場規模が$5.94十億に達し、年平均成長率は29.4パーセントになる見込みです。デジタル変革の加速、ITダウンタイム削減への注力、クラウド型ITサービスの普及、知識管理の自動化への需要上昇、スケーラブルなインシデント管理の必要性が成長を後押しします。また、インシデント予測モデルの進化、自動分類システムの開発、リアルタイム分析の高度化、人工知能とITサービス管理の統合が進むと予想されています。
インシデント分類人工知能市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29801&type=smp
サイバー脅威の拡大が人工知能活用の必要性を高める
サイバー脅威の増加は、市場拡大を強力に後押しする要因です。クラウド活用やデジタル化が進むことで攻撃対象領域が広がり、悪意ある攻撃者がシステムの弱点を突く機会が増えています。
人工知能を活用したインシデント分類は、脅威の識別や優先順位づけを自動化し、迅速な検知と対応を可能にします。オーストラリア信号局の発表では、2023年のサイバー犯罪報告件数は94,000件を超え、2022年の76,000件以上から大幅に増加しました。このような脅威の増加傾向が人工知能ソリューションの需要を加速させています。
市場をけん引する主要企業
● アイビーエム
● エイチシーエル テクノロジーズ
● サービズナウ
● パロアルト ネットワークス
● フォーティネット
● スプランク
● アトラシアン
● クラウドストライク
● チェックポイント ソフトウェア
● データドッグ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336923&id=bodyimage1】
企業は運用レジリエンス強化に向けて人工知能を活用
市場では、運用レジリエンスの強化が重要テーマとなっています。企業は予期せぬ障害が発生しても業務を継続できる体制を求めています。
米国のペイジャーデューティーは2024年10月に人工知能機能を拡張し、障害発生時の影響を最小限にする仕組みを発表しました。統合チャット機能やオペレーションコンソールの改良により、チーム間の連携が向上し、対応時間が短縮されます。これにより、ダウンタイム削減や顧客信頼の向上が期待されています。
市場細分化の概要
市場の構造は以下の通りです。
構成要素: ソフトウェア、サービス
企業規模: 中小企業、大企業
導入形態: オンプレミス、クラウド
用途: IT運用、セキュリティ運用、顧客サポート、リスク管理、その他
利用分野: 金融、保険、医療、ITと通信、政府、小売、製造、その他
ソフトウェア詳細: 機械学習アルゴリズム、自然言語処理モデル、予測分析ツール、ワークフロー自動化基盤、データ統合ソリューション、インシデント検知システム、クラウド分類ソフトウェア
サービス詳細: 導入サービス、コンサルティング、研修サポート、運用代行、統合サービス、保守アップグレード、データ分析と報告
完全版レポートはこちら:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/incident-categorization-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
今後の数年間で、この市場はさらに大きく成長すると見込まれています。2029年には市場規模が$5.94十億に達し、年平均成長率は29.4パーセントになる見込みです。デジタル変革の加速、ITダウンタイム削減への注力、クラウド型ITサービスの普及、知識管理の自動化への需要上昇、スケーラブルなインシデント管理の必要性が成長を後押しします。また、インシデント予測モデルの進化、自動分類システムの開発、リアルタイム分析の高度化、人工知能とITサービス管理の統合が進むと予想されています。
インシデント分類人工知能市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29801&type=smp
サイバー脅威の拡大が人工知能活用の必要性を高める
サイバー脅威の増加は、市場拡大を強力に後押しする要因です。クラウド活用やデジタル化が進むことで攻撃対象領域が広がり、悪意ある攻撃者がシステムの弱点を突く機会が増えています。
人工知能を活用したインシデント分類は、脅威の識別や優先順位づけを自動化し、迅速な検知と対応を可能にします。オーストラリア信号局の発表では、2023年のサイバー犯罪報告件数は94,000件を超え、2022年の76,000件以上から大幅に増加しました。このような脅威の増加傾向が人工知能ソリューションの需要を加速させています。
市場をけん引する主要企業
● アイビーエム
● エイチシーエル テクノロジーズ
● サービズナウ
● パロアルト ネットワークス
● フォーティネット
● スプランク
● アトラシアン
● クラウドストライク
● チェックポイント ソフトウェア
● データドッグ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336923&id=bodyimage1】
企業は運用レジリエンス強化に向けて人工知能を活用
市場では、運用レジリエンスの強化が重要テーマとなっています。企業は予期せぬ障害が発生しても業務を継続できる体制を求めています。
米国のペイジャーデューティーは2024年10月に人工知能機能を拡張し、障害発生時の影響を最小限にする仕組みを発表しました。統合チャット機能やオペレーションコンソールの改良により、チーム間の連携が向上し、対応時間が短縮されます。これにより、ダウンタイム削減や顧客信頼の向上が期待されています。
市場細分化の概要
市場の構造は以下の通りです。
構成要素: ソフトウェア、サービス
企業規模: 中小企業、大企業
導入形態: オンプレミス、クラウド
用途: IT運用、セキュリティ運用、顧客サポート、リスク管理、その他
利用分野: 金融、保険、医療、ITと通信、政府、小売、製造、その他
ソフトウェア詳細: 機械学習アルゴリズム、自然言語処理モデル、予測分析ツール、ワークフロー自動化基盤、データ統合ソリューション、インシデント検知システム、クラウド分類ソフトウェア
サービス詳細: 導入サービス、コンサルティング、研修サポート、運用代行、統合サービス、保守アップグレード、データ分析と報告
完全版レポートはこちら:
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/incident-categorization-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ