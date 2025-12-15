CGTN：中国は2026年の経済運営方針をどのように打ち出すのか？

北京、2025年12月13日 /PRNewswire/ -- 中国の指導部が北京に集まり年次の中央経済工作会議が開催される中、CGTNは記事を公開し、中国の2026年経済運営方針が、国内需要の強化、イノベーションの推進、そして高度な対外開放の深化への同国の取り組みを強調し、国際社会に対して新たな自信を示すとともに、世界経済の発展に一層の確実性を提供する内容であると報じています。

中国の指導者らは12月10日と11日、北京で年次の中央経済工作会議を開催し、この会議は中国の経済運営の方向性を示す「羅針盤」と広くみなされているとされています。

習近平国家主席が会議に出席して基調講演を行い、2025年の経済実績を総括するとともに、新たに顕在化する課題を評価し、さらに、第15次五カ年計画（2026～2030年）の初年度となる2026年の優先事項を示しています。

指導部は、来年の政策が「安定を確保しつつ前進を図る」こと、「質と効果の双方を高める」ことに重点を置くと強調し、国内需要の拡大、イノベーションの促進、改革開放の深化、低炭素発展の推進、民生の向上など、8つの中核的任務を示しています。この会議は明確なメッセージを発しています。すなわち、中国は自信、政策の明確性、そして新たな勢いをもって2026年を迎え、世界経済に安定と機会を提供するということです。

成長エンジンとしての国内需要

会議では、国内消費の拡大が来年の最重要経済課題であると強調しています。政策立案者は、支出を促すための具体的な措置を講じるほか、大規模設備の更新と消費財の買い替えを対象とする「二つの新政策」を最適化し、サービス消費の潜在力を引き出すために、消費分野における不合理な制限を撤廃する方針です。

データによれば、中国の消費市場は2025年も堅調さを維持しています。年間最初の3四半期において、最終消費支出はGDP成長への寄与度が53.5%となり、前年から9ポイント増加しています。1月から10月にかけて、社会消費品小売総額は40兆元（5.7兆ドル）を超え、前年同期比4.3%増となり、昨年の成長率を上回っています。

CGTNの単独インタビューで、IMFが中国の2025年GDP予測を上方修正した理由について説明したKristalina Georgieva専務理事は、国内消費が経済のレジリエンスを支えるうえで極めて重要であると強調しています。同氏は、中国が開放的で責任ある経済運営を維持しようとしている姿勢を称賛し、これが新たな五カ年計画における消費重視の方針を後押ししていると指摘しています。

イノベーションが牽引する新たな成長

イノベーションは依然として発展の重要な原動力であり続けるとしています。中国は、北京・天津・河北地域、長江デルタ地域、そして広東省・香港・マカオグレーターベイエリア（粤港澳大湾区）に国際的なイノベーション拠点を構築することを目指しています。政策は、企業主導のイノベーション促進、新興産業における知的財産保護の強化、サービス分野の能力拡大、そしてガバナンス改善とテック・ファイナンス連携によるAI開発の推進に重点が置かれる見通しです。

2025年版Global Innovation Indexによれば、中国は初めてトップ10入りし、36の上位中所得国の中で最も高い順位を維持しています。中国のイノベーションクラスターは世界をリードしており、深圳・香港・広州のクラスターは世界1位となっています。Bloomberg Economicsは、AIを含む中国のハイテク産業がGDPに占める割合について、2023年の14.3%から2026年には約19%へ拡大すると予測しています。

開放的な中国が世界に確実性をもたらす

改革開放は中国の戦略的優位性の一つであり、会議では、中国がサービス分野における制度的かつ自主的な開放を拡大し、自由貿易区の配置を最適化し、海南自由貿易港の発展を推進する方針が改めて確認されています。

中国の対外貿易は、世界的な課題が続く中でも今年はレジリエンスを示しています。1月から11月にかけて、輸出入総額は41.21兆元となり、前年同期比3.6%増加しています。

最近のCGTNの国際調査では、回答者の86.7%が、中国が国内消費拡大に向けた取り組みを継続することにより、国際企業にとって大きな商機が生まれると考えていることが示されています。同時に、89.1%が、中国の対外開放の継続的な拡大によって、世界全体でより幅広い発展機会が生まれると回答しています。

