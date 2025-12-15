日本最大級のイルミネーションイベント

『青の洞窟 SHIBUYA』来場者数が35万人を突破

『青の洞窟 THE SNOWMAN』が大好評！

累計1500万人以上※1が訪れた冬の風物詩が今年も連日の大盛り上がり

『青の洞窟 SHIBUYA』実行委員会は、2025年12月4日（木）から12月25日（水）の期間、渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木にて、イルミネーションイベント『青の洞窟 SHIBUYA』を開催しています。12月14日には、累計来場者数が35万人を突破し、今年も連日大盛況となっています。

今年の目玉コンテンツは、昨年の『青の洞窟 THE SNOW DOME』で好評を博した球体バルーン演出をさらに進化させた雪だるま型の巨大バルーン『青の洞窟 THE SNOWMAN』。全長約6メートルというその圧倒的なスケールと幻想的な存在感、そしてこの『青の洞窟 THE SNOWMAN』のために制作された、雪や星、オーロラを思わせる幻想的な映像コンテンツが訪れた方々を魅了しています。近年増加している訪日外国人観光客の皆さんも数多く来場されているほか、各方面のメディアからも多数ご取材いただくなど、今年度の『青の洞窟 SHIBUYA』も例年を上回る勢いで大きな盛り上がりを見せています。過去の開催でも、12月半ばからクリスマスにかけてさらに来場者数が増加する傾向にあり、イベントはクリスマスに向けてさらに盛り上がっていく見込みです。

※1：2016年～2019年、2022～2024年に開催された累計7回のイベントでの来場者数。

■大好評の『青の洞窟 THE SNOWMAN』今週から期間限定スペシャルムービー登場！

代々木公園ケヤキ並木会場に設置された、雪だるま型の巨大バルーン『青の洞窟 THE SNOWMAN』は、『青の洞窟』イルミネーションイベントが10周年を迎えたことを記念して2024年に制作された巨大な球体バルーン『青の洞窟 THE SNOW DOME』をさらに進化させたもの。雪や星、オーロラを思わせる幻想的な映像コンテンツが、クリスマスを美しく彩っています。見る角度や時間帯によって異なる表情を見せるのも、見どころのひとつです。

また、今週から期間限定のスペシャルムービーが登場。俳優・アーティストとして活動される滝澤諒さんと『青の洞窟 THE SNOWMAN』がコラボレーション！言葉になる前の感情や記憶に触れる静かな時間を描いた滝澤諒さんの新曲『ありがとうの約束』が『青の洞窟 THE SNOWMAN』にメッセージムービーとして登場。期間限定のクリスマスコンテンツをぜひお楽しみください。

この『青の洞窟 THE SNOWMAN』の周辺には、クリスマスまでのカウントダウンをさらに楽しくするアドベントカレンダーや、“マ･マーのもちもち生パスタ”のサンプリングイベント（代々木公園ケヤキ並木会場で毎日18時～20時に開催）なども開催。来場者の皆さまにお楽しみいただいています。

12月25日までの開催期間中、夕暮れになると会場では美しいイルミネーションとスノードームが点灯し、青い光と素敵な映像で彩られた幻想的な空間が広がります。青一色の光に包まれたケヤキ並木の中で、来場者は写真撮影やSNS投稿など、思い思いの楽しみ方で冬の渋谷を満喫できます。また、会場内にはBGM演出も用意され、家族連れやカップル、観光客など幅広い層が“青の世界”に浸れる空間を展開します。渋谷の街全体を青一色に包み込む冬の風物詩『青の洞窟 SHIBUYA』で心に響く特別なひとときを、どうぞご体感ください。

■『青の洞窟 SHIBUYA』の盛況はクリスマス本番に向けてさらに大きく！

『Nakameguro 青の洞窟』としてスタートしたイルミネーションイベント『青の洞窟 SHIBUYA』は、これまで累計1,500万人以上の方々にご来場いただきました。今年は、訪日外国人観光客の増加や各種メディアでのご紹介などによる効果もあり、過去にないペースで来場者数を伸ばしています。イベントがスタートした12月4日から12月14日までの累計来場者数は、35万人を突破しました！

例年、12月半ばからクリスマスに向けて来場者数はさらに増加する傾向にあり、訪日外国人観光客の来場も多く、『青の洞窟 SHIBUYA』を中心に人種・国境を超えたクリスマスの賑わいが生まれ、これからクリスマスシーズン本番に向けてさらに盛り上がっていきます。

■イルミネーションイベント『青の洞窟』について

イルミネーションイベント『青の洞窟』は、2014年に東京・中目黒で『Nakameguro 青の洞窟』として初めて開催され、瞬く間に多くの皆様からご好評をいただきました。

2016年からは渋谷に舞台を移し、2019年の『青の洞窟 SHIBUYA』では、開始からわずか3週間で来場者数が100万人を突破、最終的には約320万人を超えるお客様にご来場いただきました。

また、2018年2月には初の地方開催として『青の洞窟 SAPPORO』、同年9月には『青の洞窟 OSAKA』、2019年9月には『青の洞窟 FUKUOKA』、2022年7月には『青の洞窟 NAGOYA』を開催し、各地で愛される定番のイルミネーションイベントとして定着しています。

2020年と2021年は新型コロナウイルス感染症の影響により、実施が見送られましたが、その代わりにオンラインイベント『青の洞窟 XmasオンラインLIVE』や『青の洞窟 Xmas フェス』を開催。そして、2022年には約3年ぶりに『青の洞窟 SHIBUYA』を渋谷で再び開催し、多くの方々にご来場いただきました。以降より一層クオリティを高め、光・音・映像を融合させた都市型イルミネーションの先駆けとして、国内外から高い評価を受けています。

そして昨年2024年には初開催から10周年を迎え、巨大な球体バルーン『青の洞窟 THE SNOW DOME』が初登場。開催期間中に累計約250万人が来場し、SNS上では「渋谷がまるで異世界」「冬の渋谷が一番きれい」といった投稿が拡散し、多くのメディアでも取り上げられました。街の冬の名物として、商業施設や飲食店との相乗効果も生み出しています。







■『青の洞窟 SHIBUYA』開催概要

【主催】 『青の洞窟 SHIBUYA』実行委員会

（渋谷公園通商店街振興組合、公益財団法人東京都公園協会、代々木公園サービスセンター他）

【後援】 渋谷区

【特別協賛】 株式会社日清製粉ウェルナ

【実施エリア】渋谷公園通りから代々木公園ケヤキ並木 全長 約900m

【アクセス】 JR原宿駅、東京メトロ明治神宮前駅より徒歩10分

渋谷駅、代々木公園駅、代々木八幡駅からもアクセス可能

【期間】 2025年12月4日（木）～2025年12月25日（木）

【開催時間】 17:00～22:00

※雨天等、諸般の事情により、開催時間や実施内容は変更となる可能性がございます。

【設置電球数】全94本（渋谷公園通り39本、代々木公園ケヤキ並木55本） 約500,000球

【URL】 https://shibuya-aonodokutsu.jp/

※順次情報を公開してまいります。

【報道関係者お問い合わせ先】『青の洞窟 SHIBUYA』PR事務局

MAIL：aonodokutsu2025@wwpr.co.jp

【お客様お問い合わせ先】『青の洞窟 SHIBUYA』実行委員会

MAIL：info@aonodokutsu2025.jp