Games of the Future Abu Dhabi 2025の全出場選手が決定、世界的なスター選手が参戦





世界各国のPhygitalスポーツおよびeスポーツにおける名だたるスター選手らが、12月18日から23日にかけてアブダビに集結し、次世代スポーツの頂点を決する戦いに挑む。

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月13日 /PRNewswire/ -- Phygital Internationalは、本社をUAEに置き、世界中のPhygitalスポーツを推進する団体であり、同社は本日、世界有数の国際Phygital大会であるGames of the Future Abu Dhabi 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー・アブダビ2025、GOTF 2025）における全出場選手のラインナップを正式に発表しました。今回の発表により、世界チャンピオン、ランキング上位のeスポーツスター、プロアスリート、さらにはPhygitalスポーツ界における最も影響力のある選手らを含む、参加が確定した精鋭競技者の豪華なラインナップが最終確定したことになります。



Player at GOTF 2025 Digital Stage



12月18日から23日にかけてアブダビ国立展示場（Abu Dhabi National Exhibition Centre、ADNEC）で開催されるGOTF 2025では、このような世界的な強豪が一堂に会し、数百万ドルの賞金総額とGOTF 2025チャンピオンの栄冠をかけて競い合います。

アブダビで競う国際的スター選手たち

eスポーツファンにとって大きな注目となるのは、MOBA PC.Dota 2の競技です。本大会には、Paper Tigers、Legends Rebooted、そして開催国を代表するE7など、国際的に高い評価を受けるチームが出場し、世界最高峰の戦略性とチームワークが求められる激戦が繰り広げられます。

さらに、MOBA Mobile.MLBBの種目にはONICとZETA DIVISIONが参戦します。また、複数タイトルでの優勝歴を誇り、主要eスポーツシーンで活躍するクリエイターであるFAZER + GORILONに加え、FNCSのタイトル獲得、世界大会での表彰台入り、強力な競技実績を持つ国際的スター選手のQUEASY + MRSAVAGE、K1NG + OSCUが、Battle Royale.Featuring Fortniteに出場します。これらの精鋭デュオの参戦が確定したことで、今シーズン最高峰のFortnite対決が展開されることが期待されます。

EndFastPlsがPhygital Shooter.СS 2の競技に参戦し、トップの座を狙うInterstellars－ApolloおよびMéxico Quetzales－Marca Registradaと共に、Games of the Future 2025に挑みます。さらなる激戦に拍車をかけるように、Phygital大会での経験を持つxGoatが、王座奪還への明確な野望を胸に再び参戦します。8つのクラブすべてが勝負を決める実力を備える中、Phygital Shooter.CS2は、接戦必至の対戦、高いプレッシャーの瞬間、そしてGOTF 2025における最も戦略性の高いタイトル争いのひとつになることが期待されます。

Battle of Robotsの競技では熾烈な戦いがさらに激化しており、ロボット「Ignition」を擁するTeam Eruption、そして無敗の110kg級チャンピオン「Deep-Sea Shark」で参戦する中国のFierce Rocが強力な戦力として加わります。両チームは、すでに発表されている複数タイトル獲得チームであるToon、Outlaw、DS Robotics、そしてUK Extreme Robots Championships 2025の優勝チームTeam Monsoonと共に出場します。

Phygital Drone RacingもSpain Drone Team、Team BDS、TECH DRONE LEAGUE、Flat-Out、Team Raiden、Team Cycloneがすでに出場が確定している強豪に加わり、16チームのラインナップが出揃いました。卓越した操縦技術を持つパイロットが揃う中、超高速のデュエルと、これまでで最もスリリングなレース展開が期待されます。

さらに、PhygitalFighting.FATAL FURY: City of the Wolvesでは、欧州、アジア、南北アメリカからプロ格闘家が参戦し、MMA界のスター選手が登場することも期待できます。最終的なラインナップには、世界チャンピオンのBruno Azeredo氏と、ライト級トップランカーのFelipe Douglas氏が率いるUAE Warriorsが名を連ねており、アフリカ王者Ramadan Noaman氏がキャプテンを務めるArabian Phantoms、さらにヘビー級で人気を誇るHugo 'Pandamonium' Lezama氏を擁するMexican Powerといった強豪を相手に、地元の威信を懸けて挑みます。さらなる精鋭チームおよび実績豊富なMMA選手の参戦が確定したことで、開幕のゴングと同時に爆発的な戦いが繰り広げられることが保証されています。

一方、主要なPhygital競技においても期待が高まり続けています。Phygital Football.UFLでは、Phygital競技で名高いチャンピオンチームであるPeñarolおよびPhygital Contendersが参戦し、さらにアブダビ大会優勝経験を持つMexico Quetzales－Armadillos FCが加わり、非常に競争力の高いフィールドが形成されています。これにより、本大会で最も激しいタイトル争いの一つとなることが確実です。

国際的デジタルダンスの才能であり、世界的なバーチャル・スポーツ競技であるOlympic Esports Series 2023の優勝者Dina Morisset氏が、同大会の準優勝者であるJoseph Cordero氏と共に、Phygital Dancing.Just Danceの競技に参戦します。

また、The WarriorsやGreat Team Brazilのように、プロバスケットボール選手と卓越したゲーマーが融合したチームが揃うPhygital Basketball.3on3 FreeStyleでは、ハイレベルな対決が期待されています。

この豪華なラインナップについて、Phygital InternationalのCEOであるNis Hatt氏は次のようにコメントしています。「Games of the Future 2025に、これほど卓越したアスリートをお迎えできることを誇りに思います。彼らは、最高レベルの身体能力、デジタル技術、そしてテクノロジー主導のパフォーマンスを体現しています。このラインナップは、世界的なPhygitalムーブメントの驚異的な勢いを示すものであり、ファンの皆様、そして競技者の皆様が、アブダビでGames of the Future 2025を体験されるのが待ちきれません。」

チケットを入手するか、オンラインで全試合を視聴

全参加者が出揃ったことで、GOTF 2025への期待はこれまでにない高まりを見せています。ファンの皆様は、gotfabudhabi.com を通じて今すぐチケットを入手し、最前列でスポーツの未来を目撃できます。会場に足を運べない方も、世界各国の国際放送パートナーによる専用ライブ配信や、GOTF独自のOTTストリーミング・プラットフォーム（https://tv.gofuture.games）を通じて、Games of the Future 2025専用ライブストリームで一瞬一瞬をリアルタイムで追体験できます。

Games of the Future 2025に関するスケジュール、チケット販売、イベント最新情報などの詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください。

最新情報、ハイライト、舞台裏コンテンツについては、Instagramの @gamesofthefutureofficial および @gotfabudhabi をフォローしてください。

Phygital International（PI）について

Phygital Internationalは、phygitalスポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Futureの管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。

詳細については、https://Phygitalinternational.com をご覧いただくか、phygital@marylebonecommunications.com までお問い合わせください。

Games of the Future（GOTF）について

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025はアラブ首長国連邦のアブダビ、Games of the Future 2026はカザフスタンのアスタナで開催されます。

詳細については、https://gofuture.games/ をご覧ください。

