







HOYA株式会社（本社：東京都新宿区、代表執行役CEO：池田英一郎）のメガネレンズ事業を担うHOYA ビジョンケアカンパニーは、カラーメガネレンズの魅力を広く伝えるため、広告・販促物に登場いただくモデルを募集する「HOYAカラーレンズモデルオーディション」を開催いたします。本オーディションは20代から60代までの男女を対象に、メガネを通じて新しい自分を発見したい方を募集します。採用されましたら、HOYAのWebサイトやSNS、パンフレット、雑誌広告、店頭POP、動画など、幅広いプロモーション媒体に登場いただきます。

【募集概要】

応募期間：2025年12月15日（月）～2026年1月13日（火）

応募サイト：https://www.hoya-color-lens-casting.com

オーディション開催の背景

近年、メガネは「視力補正」だけでなく「自己表現のツール」として進化しています。とりわけ今年は相手から自分の目が見える程度の薄いカラーのサングラスが流行しました。HOYAはカラーレンズを通じて「もっと自由に、もっと楽しく」メガネを楽しむ文化を広げたいと考えています。今回のオーディションは、実際にカラーレンズをかけたリアルな魅力を発信するための取り組みです。モデル経験は問いません。「新しい自分を発見したい」「メガネで個性を表現したい」という方に、ぜひご参加いただきたいと考えています。





募集概要

■ オーディション開催日： 2026年1月28日（水）

■ 撮影予定： 2026年3月前半（都内）

■ 謝礼： 30,000円（さらに、撮影時に使用したカラーレンズ入りメガネをご提供いたします）

■ 参加資格：

・20代～60代で特定の事務所に所属していない方

・永続的な肖像権等の使用に同意いただける方 ＊詳しくは契約時にご説明します

・撮影当日に支障なくご参加いただける方、モデル経験不問、未経験者歓迎

・ご自身でメガネを用意していただく必要はありません

■ 応募方法：

応募専用サイトよりご応募ください。

URL：https://www.hoya-color-lens-casting.com

■ 使用範囲：Webサイト、SNS、パンフレット、雑誌広告、チラシ店頭POP、広告用映像・動画、その他プロモーション媒体

■ 使用者：HOYA、HOYAの取引先(主に眼鏡店)

■ その他

2026年1月28日(水)に東京(中野区 HOYA株式会社オフィス)で開催されるオーディションに

参加し、同年3月前半に都内で実施される撮影に参加できることを条件とさせていただきます。

誠に恐れ入りますが、オーディションにおける交通費は応募者様のご負担となります。

モデルとして採用された場合、撮影のための自宅から会場までの交通費（公共交通機関）はHOYAが実費を負担いたします。

■ お問い合わせ先：

HOYAカラーレンズモデルオーディション事務局

E-mail：vc-info@fun.hoya.com

HOYAカラーレンズの特徴

HOYAのカラーレンズは、単なるファッションアイテムではありません。

豊富なカラーバリエーションはもちろんのこと、ブルーライトカット（可視光短波長光）機能や

コントラスト効果など、機能性をあわせたカラーレンズをご用意しています。また、遠近両用メガネにも対応しているので幅広い年代のかたにカラーレンズをお楽しみいただけます。

HOYAのカラーレンズは、ファッション性と機能性を兼ね備えた新しい選択肢として、近年注目を集めています。









【メッセージ】

HOYAは、1941年東京・保谷（ほうや）町（現在：西東京市）にて「東洋光学硝子製造所」として創業、1962年メガネレンズの製造を開始しました。1967年日本で初めて（※）『境目のない遠近両用メガネレンズ』を発売、2003年には両面複合累進設計メガネレンズ[ＢＯＯＭ]を開発するなど、より優れた製品の提供を追求してまいりました。 ※HOYA調べ

お一人おひとりに合ったメガネレンズをご提供するため、ひいては全てのお客様に最適なメガネを手にしていただくために、私たちHOYAはこれからも進化し続けてまいります。

「We care about your eyes.～いつもあなたの眼のために」

HOYAビジョンケアカンパニーホームページ：https://www.vc.hoya.co.jp/

HOYAビジョンケアカンパニーFacebook ：https://www.facebook.com/hoyavc

【本リリースに関するお問い合わせ先】

HOYAビジョンケアグループお客様相談室

電話：0120-22-4080