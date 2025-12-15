TutorABCグループ、オンライン教育を再定義するため世界規模での拡大を加速





香港、2025年12月13日/PRNewswire/ -- オンライン英語・中国語教育プラットフォームとして世界有数の実績を持つTutorABCグループは本日、香港の国際本社から強化されたグローバル戦略を発表しました。これは、AI技術への投資、戦略的パートナーシップ、そして国際的プレゼンスの拡大を背景に、同社が主要なグローバル市場で継続的に事業を拡大していることを示しています。



Under the leadership of Co-Chairman Rodney Miles (right) and Co-Chairman & CEO Samuel Yang (left), TutorABC Group Accelerates Global Expansion to Redefine Online Education



増え続けるユーザー基盤により良いサービスを提供するため、TutorABCグループは世界各地に広がる包括的な駐在拠点ネットワークを構築しています：

・アメリカ地域：アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、ウルグアイ

・ヨーロッパ：イギリス、フランス

・アジア太平洋：オーストラリア、中国、香港、インドネシア、日本、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム

・中東および中央アジア：アラブ首長国連邦、カザフスタン

これらの拠点は、地域の学習者、企業パートナー、そして現地の教育機関を支援し、同社が提供するスケーラブルで高品質な語学学習ソリューションの展開を強化しています。

共同会長兼CEOのSamuel Yang氏は次のように述べています。「当社のグローバル戦略はシンプルです。世界中のすべての学習者に、世界水準の教育を届けることです。私たちは、新たな地域への展開を進めるとともに、AI学習ツールへの投資を強化し、世界の主要機関とのパートナーシップを構築することで、グローバルカリキュラムの充実と法人向けトレーニングの拡大を図っています。」

共同会長のRodney Miles氏は次のように付け加えました。「香港は、当社のグローバル事業にとって重要な基盤となっています。香港は、大陸を越えて当社のチーム、パートナー、学習者をつなぎ、テクノロジー、サービス、教育水準をグローバルレベルで統一することを可能にしています。」

これらの取り組みは、子どもや若者から大人、社会人、そして海外留学を目指す学生まで、あらゆる人生の段階にいる学習者を支援するというTutorABCグループのビジョンを後押ししています。

TutorABCグループについて

TutorABCグループは、20年以上の実績を持つオンライン教育のグローバルリーダーであり、これまでに1億回以上のライブレッスンを提供し、100を超える国で3万人以上の登録講師を擁しています。

TutorABCは、Apple、Google、Microsoft、TSMC、Foxconn、MediaTek、Citibank、Prudential、PwC、Deloitte、New Balance、Sheraton、Le Meridienをはじめとする1,000社以上の企業クライアントにサービスを提供しています。

2025年、TutorABCはアジアで初めて、スタンフォード大学、UCバークレー、UCLAなどと同じ最高レベルのWASC認証を取得したオンライン教育機関となりました。

TutorABCは研究開発に3億米ドルを投資しており、19件の特許技術を保有しています。同社の3つの柱は、B2Cの個人学習、B2Bの企業向けトレーニング、そして海外留学サービスです。

TutorABCは香港に本社を置き、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、中東各地に拠点を構えています。同社はオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ナショナルジオグラフィックラーニング、カプラン、ETS、バロンズなどと提携しています。

TutorABCグループの使命：世界中で、最高水準の教育を、最高水準の方法で、最高水準の人材とともに提供すること。

