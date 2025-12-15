オンタイムデリバリージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：関口 治二郎)は、人事担当者の業務負担が増加する中で、応募から面接設定までのプロセスを自動化する採用管理システム(ATS)「オンタイム採用」を提供しています。

同社では2024年7月に「採用プロセスの一元管理・自動化」に関する特許を取得。これを機にシステムの導入効果が飛躍的に高まり、特許取得後1年間でサービス売上が180％増を記録しました。

当サービスは、応募から面接日程確定までの時間を平均2～3営業日から最短7分に短縮。人手不足が深刻化する中、採用業務の生産性向上と効率化を同時に実現するソリューションとして注目を集めています。





秒で面接設定！自社開発の自動面接設定システム





【背景：採用競争の激化が招く担当者負荷】

日本の労働市場では、「2025年問題」による人手不足の深刻化に伴い、企業の採用競争が年々激しくなっています。矢野経済研究所の調査によると、国内の人材関連ビジネス主要3業界(人材派遣業・人材紹介業・再就職支援業)の市場規模は、2024年度に前年度比3.4％増の約9兆8,000億円に拡大しており、採用活動への投資が継続的に増加しています。

特に飲食・物流・サービス業など人手不足が顕著な業界では、採用担当者の残業時間増加や離職率の上昇が課題となっており、「採用DX」や「応募者との即時接点確保」が注目されています。

しかし多くの企業では、応募後の電話やメール調整に多くの時間を費やし、「他社に先を越される」機会損失が発生しているのが現状です。









【導入効果：面接設定率195％増、業務スピード12.5倍】

こうした課題を背景に、当社が展開する「オンタイム採用」の導入企業では、採用業務の工数削減効果と面接設定率の劇的な改善が確認されています。





顧客からの声(抜粋)

(1)従業員数2000名超の飲食チェーン企業

「別の代理店で同じ金額を投資した時よりも、応募者が2倍以上となり採用者は3倍の数値となりました。何より稼働に結び付くようになり、求人・応募者対応については気にしなくてよくなり心労が減りました 。」





(2)愛知県地場の物流運送会社

採用数増加に伴い、トラックが不足してしまい追加購入を実施。さらに駐車場を拡大するため、契約中の地主様に畑の土地を埋めて駐車場にして、追加提供いただきました。





(3)全国に展開する高級旅館運営会社

応募者の受付から面接設定まで要していた時間が100時間から平均8時間に短縮(12.5倍速を実現)。面接予約率も35％UPし、採用数の最大化に成功している。





(4)システムエンジニア派遣会社

とにかく応募者とのやり取りを円滑に対応頂けたことは本当にありがたかった。ITスキルが一般レベルでしたが、現状トラブルは一つもなく運用できている。





(5)2,000名超の技術者を派遣する企業：「オンタイム採用の導入で、他社ATSから乗り換えで面接設定数のUP(切り替え前195％増)を実現した。」





(6)ゼネコン向けに1,000名を超える施工管理を派遣する企業：「履歴書の回収率が上がり面接実施に繋がった。」









【サービス概要：「オンタイム採用」について】

「オンタイム採用(ATS)」は、応募者の取り込みから書類選考、面接日程の確定までを365日24時間稼働し、応募から面接設定までを自動処理する採用管理ツールです。また、応募～面接設定までのスピードを最短7分で完了できる点が最大の特徴です。





(1)24時間自動対応：応募が入り次第、メールまたはSMSでチャットボットを自動送信。応募者は自身のタイミングで選考を進め、面接日程を予約することが実現します。





(2)チャットボットスクリーニング：年齢、性別、経験職種、現住所といった簡単な条件設定による書類選考を自動で行い、不採用者には自動で不採用通知を送信し、担当者の対応が不要になります。





(3)面接自動設定：面接担当者のカレンダーと連携し、応募者の回答に応じて自動的に面接日時を組むことが可能です。





(4)複数媒体の一元管理：「エン転職」「doda」「indeed」など、連携可能媒体数に制限なく応募者情報を30分に1回自動で取り込み、一元管理が可能です。





(5)特許取得の独自機能：電話応募に対しても自動音声で対応後にSMSを送り、チャットボットへ誘導する機能を備えています。(特許番号：特許第7509363号 2024年7月取得)









【今後の展開】

採用活動におけるDXは、今後も企業競争力の維持に不可欠な要素です。当社は、この「オンタイム採用」を通じて、企業の人事担当者が応募者対応というノンコア業務に費やしている時間を削減し、優秀な人材の定義付けや採用マーケティングなどのコア業務に集中できる環境を提供することを目指します。

今後は、チャットボットが収集した応募者のデータに基づき、「AIによる面接官の自動割り振り」機能の強化を予定しており、採用プロセス全体の属人化解消に貢献します。また、既に特許を取得した電話応募の自動対応の仕組みを、他社のATSとのシステム連携として提供することも視野に入れ、さらなる業界への貢献を目指します。









【会社概要】

名称 ： オンタイムデリバリージャパン株式会社

所在地： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-2 SPLINEビル8F

代表者： 代表取締役 関口 治二郎

URL ： https://ondeli-japan.com/









