銀座・東京を中心にブランド品・貴金属等の買取を行う「買取専門店おもいお」（運営：株式会社Tieel／東京都中央区）は、2025年12月15日（月）より、お持ち込みいただくお品物の点数に応じて買取金額がアップする「おまとめ売りキャンペーン」を開始いたします。

■キャンペーン開催の背景

https://omoio.co.jp/column/Bulk-sale-campaign

年末に向けて、ご自宅の整理整頓や「断捨離」を行う方が増えるこの季節。「売りたいものがたくさんあるけれど、個別に査定に出すのが面倒」「せっかくなら少しでも高く売りたい」というお客様の声にお応えし、今回のキャンペーンを企画いたしました。「おもいお」では、ブランド品、時計、貴金属から骨董品まで幅広いジャンルを取り扱っております。本キャンペーンでは、ジャンルを問わずまとめて査定にお出しいただくことで、1点につき買取金額を1％アップさせていただきます。点数が増えれば増えるほど還元率が高まるため、大量の不用品を一気に整理したい方に最適なキャンペーンです。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名称： 1点につき1％UP点数増額キャンペーンお持ち込み（または宅配・出張買取依頼）いただいたお品物の点数に応じて、最終的な査定金額にボーナスを上乗せいたします。特典内容： 1点につき査定金額 1％ UP計算例：5点おまとめなら…… 5％ UP10点おまとめなら…… 10％ UP20点おまとめなら…… 20％ UP※本キャンペーンの上乗せ上限は最大20％となります。

＜キャンペーン詳細＞

開催期間： 2025年12月15日（月）～ 2026年1月11日（日）まで対象店舗： 買取専門店おもいお 全店舗（銀座店・心斎橋店）※宅配買取・出張買取も対象対象ジャンル： バッグ、時計、宝石、貴金属、アパレル、骨董品など適用条件：当社規定の最低査定金額（3,000円以上の商品が対象）を満たすお品物が対象となります。※金券・切手・貴金属の地金のみ等は対象外となります。ご利用方法： 査定お申し込み時に『点数増額キャンペーンを見た』とスタッフにお伝えください。※査定完了後の申告は対象外となりますのでご注意ください。

■買取専門店「おもいお」について

おもいおには、米国宝石学会（GIA）の認定資格「GIA G.G.」を取得した宝石専門鑑定士が在籍しています。金やプラチナなどの地金はもちろん、宝石の品質やデザイン、ブランド性までを総合的に評価し、「素材の重さだけでは決まらない本来の価値」を見極めます。これまでに30,000点以上の査定実績を誇り、Google口コミでは500件以上・★4.8という高評価を獲得しています。実際にご利用いただいたお客様からは、「買取店は初めてでしたが、丁寧に説明してくれて安心できました」「品質やデザインをしっかり見てくれて、想像以上の価格を提示してもらえてうれしかった」といった声が寄せられており、「売る」ことが初めての方でも安心してご利用いただけるのが大きな魅力です。査定は無料で承っておりますので、ぜひお気軽に店頭までお越しください。LINEやお電話でのご相談も受け付けております。

■店舗・会社情報

■おもいお 営業時間 ：10:00～20:00（年中無休） 電話番号 ：03-6263-0835 公式サイト：https://omoio.co.jp/ 公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C■おもいお 東京銀座本店 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F■おもいお 大阪心斎橋店 所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8■会社概要 社名 ：株式会社Tieel（ティール） 所在地：東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F 設立 ：2016年1月8日 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 事業 ：リユース事業・EC事業 URL ：https://tieel.jp