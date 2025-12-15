イタリア・ミラノ発のプレミアムウォッチブランド「D1 Milano（ディーワンミラノ）」は、1945年創業のスロベニアの総合スポーツブランドElan（エラン）とタッグを組み、世界限定250本の特別なコラボレーションモデル「D1 Milano × Elan」を2025年12月17日(水)より発売いたします。両ブランドが共有する価値観である“精度・均衡・透明性”を軸に、デザインの本質へと迫るコレクションが誕生しました。

透明性が語る“構造美”

本コラボレーションは、Elan がスキーの概念を革新してきた先鋭的な設計思想と、D1 Milano が追求するミニマリズムが交差したプロジェクトです。スキーと時計。ジャンルは異なれど、「余白を削ぎ落とし、本質だけを際立たせる」という理念はひとつ。ここでの透明性は、単なるデザインテーマではなく、構造・素材・精度を“見せる”ための言語です。軽量かつシャープなドリルケース、角度を強調するオープンワーク構造、奥行きを持たせたマットホワイトのスケルトンダイヤル。視覚からも触感からも“メカニカルな本質”を感じられる設計となっています。

デザインディテール

ケースおよびベゼルにはホワイトCerakote®（セラコート）仕上げを採用。耐久性と均一なホワイトトーンが際立ちます。ダイヤルはスケルトン構造で層の深みを可視化。インナーリングはシルバーで統一し、視認性と陰影のコントラストを演出。ストラップは快適性・耐久性に優れたホワイトラバー。スキーの流線と時計の精密機構、二つの世界が“透明性”をキーワードに交わり、ミニマルかつコンテンポラリーな一本が完成しました。

■製品仕様（SKRJEL）

・ケースサイズ：40.5mm・ケース素材：ステンレススチール316L（ホワイトCerakote®）・ベゼル：ステンレススチール316L（ホワイトCerakote®）・ストラップ素材：ホワイトラバー・ダイヤル：スケルトン・ケースバック：オープンハート・ガラス：サファイアクリスタル（ブルー反射防止コーティング）・防水性能：5 ATM・ムーブメント：オートマチック/自動巻き(TMI NH70L)・数量：世界限定250 本・スペシャルボックス仕様・販売価格：126,500円(税込)

Elan（エラン）について

Elan は1945 年、スロベニアで創業した歴史ある総合スポーツブランドです。「史上最強の天才スラローマー」と称された伝説的スキーヤー、インゲマル・ステンマルクが愛用したことで世界的評価を確立しました。スロベニア・アルプスを拠点に、約80年にわたり最高峰のスキーを開発し続けており、“Good Times（楽しい時間）”をブランド哲学としています。家族や仲間と山で過ごす幸福な時間こそが価値であるという理念のもと、革新的なスキーづくりを続けています。（https://www.elanjapan.co.jp/）

D1 Milano × Elan

◆発売日：2025年12月17日(水)◆発売店舗エイチエムエスウォッチストア表参道エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店ビヨンクール名鉄百貨店ビヨンクールキャッスルH°M’S” WatchStore公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）◆お客様お問い合わせ先エイチエムエスウォッチストア表参道東京都渋谷区神宮前4-4-9-1FTEL：03-6438-9321