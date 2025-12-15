神奈川県主催、「初めての副業・兼業応援セミナー＆体験申込会」 毎回たくさんの来場者！第3回参加企業を募集中
かながわjobイベント事務局は、人材不足に悩む企業と副業に興味があるけど、どうすれば良いかわからないという体験希望者と出会えるイベントとして、「初めての副業応援セミナー＆体験申込会」を開催しております。前回12月4日(木)は、4社の企業と副業に興味があるという来場者が70名以上という大盛況のイベントとなりました。
副業人材活用スタートセミナー
これから副業を始めたい、検討したいという神奈川県内の企業様に「副業人材活用スタートセミナー」をアーカイブ動画で無料配信中。ご興味あるご担当者様は、ぜひご覧いただき、体験申込会への参加もお願いいたします。
人材採用、確保が難しい今。多様化した働き方が増え、その中でも注目度が高く、増加傾向にあるのが「副業・兼業」という働き方です。
前回の参加企業は
・魅力ある宣伝のためにデジタル広報に強い人と出会いたい
・チラシのデザインをしてほしい
・Excelの数字入力事務をお願いしたい
・商品や物件の写真撮影をしてサイトに掲載できる人に手伝ってもらいたい
・文章が得意な人にSNS運営をお願いしたい
・空いているときに施設などに訪問、PR営業をしてほしい
などのニーズを副業として切り出しました。
来場者は
・現業の経験を他の仕事で活かせないか
・趣味や得意を活かして仕事にできるのか知りたい
・新しいスキルを身に着けたい
・空いている時間に仕事をして収入アップを考えている
など副業可能な働き方を探して、イベントに参加されました。
各企業ブースに足を運び、説明を聞いた結果
副業体験申込に20名以上の方の申し込みがありました。
■セミナー概要
副業人材の採用をこれから検討したいという企業様向けの内容です。
・副業・兼業の現状について
・副業人材の採用方法
・マネジメント、組織作り
・労務管理と法律上の注意点
大盛況！副業スタートセミナーの光景
各企業の説明会も盛況
■講師
岩田 祐介氏
特定社会保険労務士/国家資格キャリアコンサルタント
当日の講師紹介
■体験申込会への参加条件
・神奈川県内に事業所がある企業の経営者・人事担当・労務担当者
・副業人材活用セミナー(アーカイブ動画)を視聴すること
・体験業務は年齢不問、未経験でも体験可能な業務を含め賃金が発生しない業務にすること
第3回副業応援セミナー＆体験申込会
■アーカイブ視聴は
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0607/kanagawa-gosetsu/hukugyo_kigyo/
下記、二次元コードからも可能です。
アーカイブ動画はコチラから
【次回開催のイベント参加、申込受付中】
次回は2026年1月31日(土)に横浜市技能文化会館にて開催予定です。
つきましては、本イベントへの参加企業を募集中です。
参加につきましては、アーカイブ動画配信中の「副業人材活用スタートアップセミナー」をご覧いただき、HPからイベントへお申込みをお願いいたします。
体験申込会へのお申込み締切：2026年1月9日(金)