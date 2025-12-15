■醸造蔵直営の古民家風レストラン『伊達商店』で味わえる

壺熟成した天然黒酢の風味豊かな「ミニ甕壺」に入った“まぜそば”





雄大な桜島を望む鹿児島・錦江湾でこの冬、名物の黒酢(くろず)を使った新しいご当地麺料理が誕生しました。

江戸時代の1820年(文政3年)創業の伊達醸造(本社：鹿児島県霧島市福山町/代表：伊達英央)が開発・提供する『壺そば』(税込1,020円)です。甕壺(かめつぼ)で長期熟成した天然の鹿児島黒酢を使ったまぜそばで、11月7日にグランドオープンした伊達醸造直営レストラン「伊達商店」の看板メニューとして、12月1日より販売を開始。伝統的な製法と黒酢の風味を感じられるよう、器にミニ甕壺を用いて、特製ダレを和えた麺と具材をよそって提供しています。









■黒酢の香りとコク、まろやかさが広がる、鹿児島の食文化を味わえる一品

伊達醸造の醸造家たちが厨房で調理し、ご提供します





壺そばと薬味、追いダレの小壺





壺そばのベースとなるのが、伊達醸造伝統の天然黒酢と濃口醤油、胡麻をブレンドした特製ダレ。壺のフタを開ければ黒酢のさわやかな香りがふわりと漂い、そのまろやかな旨みと鹿児島特有の醤油がもたらす優しい甘さ、コクを感じさせてくれます。

麺はコシがあり、タレと良く絡み合うオリジナルブレンドの平打ち麺。三元豚やヤングコーン、ネギ、海苔などの具材や薬味を加え、米酢やラー油で味変も。締めの追い飯までたっぷりとお楽しみいただけます。

伊達商店のスタッフは、醸造蔵で酢や醤油づくりを行う醸造家たち。本物の味を知る職人の手で調理し、料理をお出ししています。鹿児島の酢づくりを身近に感じながら、黒酢が醸し出す風味をご堪能ください。









■錦江湾にそびえる雄大な桜島を一望

昔ながらの日本家屋で寛ぎのひとときを





伊達商店の店内





壺そばを提供する「伊達商店」は、伊達醸造ゆかりの民家をそのまま使用した古民家風のレストラン。黒酢を仕込む壺畑と醸造蔵にほど近い錦江湾のほとりに建っており、畳敷の居間で食事をしながら絶景のパノラマビューをお楽しみいただけます。









■地域に根ざした食文化を、もっと親しみやすく多くの人々に

熱い思いを胸に、若き6代目が廃業危機の醸造蔵を継承





桜島を望む伊達醸造の壺畑





伊達醸造は江戸時代の寛政3年(1820年)、創業者の竹之下松兵衛によって設立されました。都城～鹿児島の物流の中継地であった福山で海運業を営むかたわら、地域の暮らしに根ざした酢や味噌、醤油などをいち早く製造。松兵衛によって薩摩焼の壺を使った伝統的な天然黒酢や米酢の醸造技術が広まり、伊達醸造をはじめとする多くの事業者に代々受け継がれ、福山が全国有数の産地に発展する礎となったのです。

この地で“酢づくりの始祖”といわれる伊達醸造ですが、時代とともに需要の低下や高度な技術を持つ職人の不足などで廃業の危機に直面しました。その折に「祖父母の醸造蔵を引き継ぎ、伝統を守りながら時代とともに進化したい」と6代目・富澤英里子(27)が都内から移住し、事業を継承。企業広報を務めた経験をもとに、クラウドファンディングやSNSなどを活用した開発、リブランディングに取り組んでいます。その一貫で、飲食事業を立ち上げ、伊達商店をオープン。叔父の伊達英央社長から経営、醸造を学びながら、新たな視点と行動力で老舗の再建に挑戦しています。









◆福山町での酢づくり◆

福山町は錦江湾に面した独特の地形により1年を通じて温暖で寒暖差が少なく、酢づくりに適した環境と言われています。黒酢をつくる「あまんつぼ」1つ1つに麹菌の付いた米を入れ、壺の中で発酵まで6カ月かかり、さらに6か月以上かけて熟成させます。壺の大きさや形によって適度な分量を見極めなければならず、熟練した職人の技術と経験が求められます。

福山での酢づくりは、春と秋の年2回。黒酢以外にも、麦みそや醤油なども職人の手作業で丁寧に仕込まれています。









■開店20日間で1,000人以上来店。自家製味噌&醤油ラーメンも人気





かくい味噌ラーメン





◆かくい味噌ラーメン(税込950円)

伊達醸造のシンボルマーク「カクイ」の名を冠する味噌ラーメン。昔ながらの方法で造られた無添加の麦みそ(田舎みそ)をベースにした濃厚かつマイルドなスープが、オリジナルブレンドの平打ち麺に良く絡みます。





かくい醤油ラーメン





◆かくい醤油ラーメン(税込910円)

「カクイ」印に表われるこだわりの醤油ラーメン。鹿児島で親しまれ、優しい甘さとコクを醸し出す甘露(かんろ)醤油ベースのスープは、最後の1滴まで飲み干せるほど。オリジナルブレンドのストレート麺と相性抜群。





伊達商店の外観





【伊達商店 店舗概要】

所在地 ： 鹿児島県霧島市福山町福山2731

営業日 ： 月～土曜(日曜店休)

営業時間： 11：00～15：30(L.O 15：00)

アクセス： 鹿児島交通バス停 宮浦宮より徒歩1分

座席数 ： 15～20席

電話 ： 0995-55-2320