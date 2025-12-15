茨城県下妻市(市長：菊池 博)は、子育て世代の移住・定住促進を目的に、妊娠期から就学前までの切れ目ない子育て支援策を展開しています。市独自の上乗せ支援を含む充実した制度により、子育て世代が安心して暮らせる環境づくりを推進しています。





子育て支援(イメージ)





■下妻市の子育て支援 3つの特長

1. 妊娠から出産まで15万円の経済的支援

妊娠届出時から出産まで、切れ目ない経済的支援を実施。国の出産・子育て応援交付金(10万円)に加え、市独自の出産祝金5万円、さらに多胎妊婦への追加健診助成など、手厚いサポート体制を整備しています。





2. 県内上位の保育料軽減率

3歳未満児の保育料は月額最大39,000円(県内平均50,300円)に設定。第2子は半額、第3子以降は無償化を実現し、茨城県内でも上位の軽減率を誇ります。





3. 医療費支援と健診支援

マル福制度により、妊産婦および0歳から18歳に達する年度末までのお子さまの医療費を助成しています。さらに、市独自事業として、妊産婦および未就学児については、医療費が実質無償となるよう、自己負担分を助成しています。

また、就学前のお子さまの発達状況を確認する「5歳児健康診査」など、下妻市独自の取り組みを通じて、子どもの健やかな成長を切れ目なく支えています。





子育て施策





■充実の支援制度一覧

【妊娠・出産支援】妊娠がわかったその日から応援

1. 下妻うぇるかむベビー応援事業

・出産応援ギフト5万円＋子育て応援ギフト5万円

・妊娠届出後と胎児数届出後の2回に分けて給付





給付金(イメージ)





2. 下妻市出産祝金(市独自)

・新生児一人につき5万円を支給

・次代を担う子どもの誕生を祝福

・5カ月児健診時に「誕生日おめでとう！」の気持ちを込めて絵本をプレゼント(ブックスタート)





3. 妊婦健診補助

・14回分(最大16回)の健診費用を補助

・多胎妊婦にはさらに5回分を追加助成





4. 不育症検査及び治療費助成

・1年度あたり5万円を限度に助成

・再度流産をした方への経済的サポート





5. 不妊治療費(先進医療)助成

・助成額：1回あたり4万円を限度に助成

・助成回数：妻の年齢が40歳未満は6回、40～42歳は3回





6. 産後ケア助成

・1回の出産につき5日間まで利用料を助成

・自己負担は1割に軽減

・母子の健康チェック、授乳・育児相談、食事提供など充実のケア





7. 妊産婦の医療費無償化(市独自)

・対象となる医療機関で医療費の自己負担を実質無償化

・入院時食事代も助成





妊産婦支援(イメージ)





【子育て支援】安心して働ける環境づくり

1. 保育料軽減

・3歳未満児：月額最大39,000円(県内平均50,300円)

・3歳以上児：すべて無料

・第2子(3歳未満)：半額(※)

・第3子以降(3歳未満)：無償化(※)

・茨城県内上位の軽減率を実現

※きょうだい全員が在園の場合に限る





2. 副食費補助

・月額3,600円を超えた額を最大900円まで補助

・市内施設利用者は手続き不要で自動適用





3. 子育て支援センター

・市内3カ所に設置

・親子で遊びながら、子育て世代同士が交流できる場を提供





4. 小児予防接種費用助成(市独自)

・インフルエンザ：1回あたり2,000円助成

・おたふくかぜ：3,000円助成(一人1回のみ)





5. 5歳児健康診査(市独自)

・就学前の身体発育・発達状況を確認

・小児科医師による診察を実施

・これまでの5歳児発達相談からパワーアップ





5歳児健診(イメージ)





6. 一時預かり

・利用料金：1日2,000円

・保護者の急な用事にも対応

・月14日まで利用可能





7. ファミリーサポートセンター

・会員制の子育て助け合いサービス

・入会金500円、利用料1時間600円

・6カ月～12歳未満が対象





8. 病児保育

・茨城県西部メディカルセンター「ひまわり」で実施

・利用料：1日2,000円(5時間以内1,000円)

・幼児教育無償化の対象となる場合もあり





9. こども家庭センター

・子育ての不安や悩みを専門スタッフが相談に応じサポート

・市公式LINEから事前予約可能

・秘密厳守で安心して相談できる環境





相談窓口(イメージ)





【子育て施策】英語教育のまちづくり

1. 英語検定料補助

中学3年生の3級以上の取得率が年々上昇しています。

・1～3級：全額補助(自己負担なし)

・4・5級：半額補助

※児童生徒一人につき、同一年度内1回まで





2. 早期英語教育

・外国人講師を派遣し、幼児期から楽しみながら英語に触れることで、豊かな感性を育みます。

(公立幼稚園・公立保育園)





3. 全小中学校にALT配置

ALT(外国語指導助手)と教員のティームティーチングによる授業を行っています。英語を話す機会を増やし、英語教育の充実を図ります。





4. 小学校英語キャンプ(SKIP English Camp)※希望者対象

市立小学校の児童(5・6年生)が、グループでインタビューやプレゼンテーション等に取り組み、楽しみながら英語でのコミュニケーション力を深める事業です。





5. 中学校英語キャンプ ※希望者対象

英国を再現した施設環境の中で滞在中は英語を使って生活し、これまでに学んできた英語を使いながら、英語力アップのみならず、英国の伝統文化・マナーを体験し、国際人としての感覚を養います。





6. 小中合同英語フォーラム

小中学校の英語プレゼンテーション大会を通して、児童生徒が英語によるコミュニケーションを図る楽しさを体験するとともに、自分の思いや考えを発信する力を高める場としています。





7. オンライン英語交流

国内外の学校とオンラインで英語交流を行う事業で、プレゼンテーションや会話を通じて互いの文化や学校生活を紹介し合い、コミュニケーション力を育むことを目的としています。





8. 英語とキミの未来セミナー

下妻市では、「英語教育のまちづくり」の一環として、「英語とキミの未来セミナー」を実施しています。地域企業を訪問し、英語を使って働く社会人との交流を行うことで、児童・生徒が英語を実社会で活用する場面を具体的にイメージできる機会を提供します。

英語によるコミュニケーション体験を通じて、「働くこと」への関心を高めるとともに、自らの将来像やキャリアについて考えるきっかけをつくり、子どもたちの夢や可能性を広げることを目的としています。





※下妻市公式YouTubeチャンネルでは、実際の授業風景も交え、「英語教育のまちづくり」を紹介しています。ぜひご覧ください。





英語教育編施策





授業風景





■市長コメント

下妻市では、「住み続けたい子育て支援のまち しもつま」を掲げ、妊娠期から就学までの切れ目ない支援に取り組んでおります。令和6年度には、県内でも上位水準となる保育料軽減事業を実施し、3歳未満児の保育料を月額最大39,000円に設定するとともに、第2子は半額、第3子以降は無償化とすることで、共働き世帯をはじめとした子育て世帯の経済的負担の軽減を図っています。

また、マル福の市独自事業により、妊産婦と未就学児における医療費の実質無償化、新生児1人あたり15万円の子育て支援(出産祝金＋応援ギフト)など、本市独自の支援策も充実させてまいりました。

さらに、本市は「教育のまち」として、幼児期から外国人講師と触れ合う早期英語教育、全小中学校へのALT配置、小中英語キャンプやオンライン英語交流、中学生の英語検定料補助といった施策を通じて、子どもたちが将来、国際社会で活躍できる力を育んでいます。英語を教科として学ぶだけでなく、コミュニケーションの手段として自然に身につけられる環境整備を進めています。

今後も、医療・教育・経済の3つの柱を軸に、「安心して笑顔で子育てできるまち」の実現を目指し、子育て世帯に寄り添った施策を着実に推進してまいります。









■茨城県下妻市のプロフィール

茨城県下妻市は、茨城県南西部に位置する自然と都市機能が融合したまちです。東京から約60km圏というアクセスの良さを生かしながら、筑波山を望む緑豊かな環境で、ゆとりある子育てライフを送ることができます。





【基本情報】

人口：41,107人(2025年10月1日現在)

面積：80.88km2(東西12.4km、南北10.9km)

位置：茨城県南西部、東京から約60km圏





【茨城県下妻市の特長】

茨城県下妻市は筑波山のふもとに広がる自然豊かなまちで、都会の利便性と自然の豊かさが両立しています。東京圏へ通勤できるアクセスの良さがありながら、市の中心部には砂沼があり、水辺の自然を感じながら、ゆったりと散歩やピクニックを楽しめる市民の憩いの場となっています。

また、下妻市は農畜産物の宝庫であり、甘みの強い「下妻産梨」や糖度の高い「メロン」、柔らかく風味豊かなブランド豚肉「ローズポーク」など、高品質な農産物が生産されています。砂沼にある「下妻市観光交流センター さん歩の駅サン・SUNさぬま」や「道の駅しもつま」などで、旬の野菜や果物が豊富に並び、地元の味覚を存分に楽しめます。

豊かな自然と都市機能が調和した環境で、安心して子育てができる、そんなまちです。家族の笑顔あふれる新しい生活を、ぜひ下妻で始めてみませんか。









■茨城県下妻市へのアクセス

【鉄道】

つくばエクスプレス・守谷駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速30分・普通40分)

JR常磐線・取手駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速50分・普通65分)

JR水戸線・下館駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速15分・普通20分)





【バス】

JR土浦駅から 関東鉄道バス 下妻行(75分)

TXつくば駅から 関東鉄道バス 下妻行(55分)





【車】

常磐自動車道・谷和原インターより 国道294号線を経由(40分)

桜土浦インターより 筑波研究学園都市(学園東大通り)を経由(30分)

常磐自動車道・土浦北インターより 国道125号線を経由(30分)





下妻市アクセスマップ





