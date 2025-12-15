FOOD TECH Meetup 2025 ～信州から挑む食の未来～参加者募集のお知らせ
株式会社NTTデータ経営研究所(所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：山口 重樹)は、令和7年度フードテック支援事業のフードテック官民協議会運営等委託事業のうち、フードテック官民協議会運営等委託事業における「フードテック官民協議会」事務局支援を担っています。
農林水産省が運営するフードテック官民協議会では、来る12月19日(金)に信州スタートアップステーションnaganoにて「FOOD TECH Meetup 2025 ～信州から挑む食の未来～」を開催いたします。
FoodTech Meetup 2025
気候変動や食料不足への懸念が高まる中、環境負荷を低減した持続可能な食料システムが、地域の産業にも強く求められています。
長野県の豊かな自然や農林水産業、そして特色ある食文化を次世代へつなぎ、地域課題をチャンスに変えていく鍵となるのがフードテックです。
本セミナーは、最前線で活躍する登壇者より、食の最新動向や地域発の新たなビジネス創出のヒントを解説します。
ご関心のある皆様はぜひご参加をお願いいたします。
【開催概要】
名称 ：FOOD TECH Meetup 2025 ～信州から挑む食の未来～
日時 ：2025年12月19日(金)17:30～19:30
※会場のみネットワーキング20:30まで(17:00～現地受付開始)
会場 ：信州スタートアップステーションnagano(NICOLLAP)
長野市鶴賀権堂町2312-1
開催形式：現地参加(50名)・オンライン参加のハイブリッド形式
参加費 ：1,500円(税込) ※現地のみ会場にて支払い／オンラインは無料
発酵バレーNAGANOによる、長野県を代表する発酵食品を使った試食提供があります。
※事前申し込み制／お席に空きがあれば当日のご参加も可能です。
○参加のお申込はこちら＜期日：12月19日(金)12:00〆切＞
https://food-tech-shinsyu.peatix.com/
※会場参加の関係で、申し込みを締め切る場合がございます。
【登壇者】
1.農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部新事業・国際グループ／小泉 裕一
2.長野県産業労働部経営・創業支援課 主任／関 遼樹
3.長野県産業労働部産業技術課 主事／倉島 慶太
ーアグリテックセッションー
「行政・金融・スタートアップそれぞれの立場で語る信州農業の活性化」
4.長野県信用農業協同組合連合会 営業統括部ビジネスサポート課 課長代理／飯沼 栄一
5.株式会社日本農業 課長／奥山 晃次
6.株式会社FieldWorks 代表取締役／山岸 開
ースタートアップピッチセッションー
「長野県のアグリ・フードテックスタートアップが語る今後の可能性」
7.AKEBONO株式会社 代表取締役／井上 格
8.ICS-net株式会社 代表取締役／小池 祥悟
9.株式会社ハタケホットケ 代表取締役／日吉 有為
ー発酵セッションー
「発酵バレーNAGANOが語る長野の発酵食のミライ(未来)」
10.be-en株式会社 代表／川村 悠華
11.株式会社フジワラテクノアート 技術営業部 係長／高岸 佑典
12.有限会社村田商店 営業担当(次期4代目)／村田 尭彦
13.ネットワーキング