『ランニング消費カロリー計算』をメドノア無料ヘルスケアツールで公開
Hospitality Marketing Limitedは、ランニング時の消費カロリーを簡単に計算できる無料ツール『ランニング消費カロリー計算（ https://mednoa.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan ）』を日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://mednoa.com/tools ）』にて、2025年12月15日に公開いたしました。
本ツール『ランニング消費カロリー計算』では、体重と距離・時間・ペース・速度のうち、2つを入力するだけで、ランニングによる消費カロリーを計算し、平均速度や1kmあたりのペース、推定ストライドなども一覧で表示するランニング消費カロリー計算サイトです。
また、任意で目標消費カロリーを入力した場合は、計算されたランニング消費カロリーとの差分も表示します。
その他、消費カロリー以外にも以下の項目を自動で表示します。
・目標消費カロリーに必要な距離
・目標消費カロリーに必要な時間
・平均速度
・1kmあたりのペース
・METs
・推定ストライド（170spm）
・歩数（推定）
・1kmあたりの歩数（推定）
・1分あたりの消費カロリー
・1kmあたりの消費カロリー
なお、本ツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
日々の健康管理やダイエットの目標設定などにご活用いただけましたら幸いです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。
【公開中のツール一覧】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://mednoa.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://mednoa.com/tools/taisibouritu-keisan
・標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan
・美容体重計算 - 男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/biyou-taizyuu-keisan
・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較：https://mednoa.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan
・スペ110・スペ120計算ツール：https://mednoa.com/tools/supe-110-120-keisan
・ペニス偏差値チェックツール：https://mednoa.com/tools/hensachi
・ウォーキング消費カロリー計算：https://mednoa.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan
・ランニング消費カロリー計算：https://mednoa.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan
・メンテナンスカロリー計算ツール：https://mednoa.com/tools/mentenansu-karori-keisan
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
メドノア無料ヘルスケアツール 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
配信元企業：Hospitality Marketing Limited
