投票で受賞者が決まる 「クリスマスハンドメイドコンテスト2025」 結果発表イベントを1月7日に開催決定 【応募は12/26まで】 ～最新ベビーカー・抱っこひも・人気家電など豪華賞品も公開～
妊娠・出産・育児を応援するコミュニティ「ベビカム」を運営するベビカム株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：安西正育）は、現在開催中の参加型企画「クリスマスハンドメイドコンテスト2025」 について、受賞者を発表するオンラインイベントを2026年1月7日（水）19時に開催することを決定しました。
また、本コンテストでは、受賞者に向けて妊娠期・育児期の暮らしに役立つ豪華賞品が用意されています。
その具体的な賞品を今回発表いたします。
詳細は、以下の特設ページをご覧ください。
https://www.company.babycome.jp/xmashmcontest
【主な賞品】
数々の大手企業から賞品をご提供いただいています。
・ピジョン 最新ベビーカー
・アップリカ 最新抱っこひも
・ヤーマン 歯ブラシ型美顔器
その他、人気家電、あったかグッズ など多数
また今回は、「クリスマスミール賞」「ウェルカムベビー賞」 など、ママのライフステージや作品の背景に寄り添った複数の受賞カテゴリを設けています。
本イベントでは、運営側の審査だけでなく、1月7日の発表オンラインイベントへの参加者からの投票によって受賞作品が選ばれるのが特長です。
【作品が集まってきています！】
＼今からの参加も大歓迎／
現在、コンテストにはすでに多くの作品が寄せられており、親子で作ったクリスマス作品や、クリスマスのお祝い料理、わが子への想いを込めたハンドメイドなど、心あたたまる投稿が集まっています。
応募方法はとても簡単
スマートフォンで撮影した写真を投稿するだけ。
過去に作った作品の投稿も可能です。
【応募締切】2025年12月26日（金）まで
「参加してみたい」と思ったその日が、応募のチャンスです。
【コンテスト概要】
企画名：クリスマスハンドメイドコンテスト2025
結果発表イベント：2026年1月7日（水）19時～（Zoom開催）
応募締切：2025年12月26日（金）
対象：妊娠中・育児中の家族
形式：写真投稿によるオンラインコンテスト
▼詳細・応募はこちら
コンテスト特設ページ
https://www.company.babycome.jp/xmashmcontest
【ベビカム株式会社について】
1996年創立。
1998年、 妊娠・出産・育児の不安を楽しみに変えるためのコミュニティサイト「ベビカム」を開設。 現在会員数は約35万人で日本最大級。
2023年11月15日に妊娠・出産・育児に関わる誰もが参加できる、みんなのコミュニケーションひろば『ベビカムひろば』をオープン。 おしゃべり（投稿）を通して、毎日がもっと楽しくなる『おしゃべりカフェ』や、口にしづらいお悩みも匿名で相談できる『相談室』も。そのほか、 専門家にも協力を得ている大百科的コンテンツ、 膨大な体験談などを提供。
さらに、ユーザーのニーズに合った生活情報、 商品情報の提供や、セミナー・イベント等も行うとともに、自治体とも提携して、子育て中の女性の就業支援に関わる事業も展開している。
ベビカムでのリサーチの活動は、 キッズデザイン賞 審査委員長特別賞・社会貢献メディア賞を受賞しており、各分野の大手企業との商品開発やマーケティング等のコラボ活動も手がけている。
コロナ禍においては、いち早くオンラインで両親学級を開催し、参加者は500組を超え、病院にもその仕組みを提供。さらに、妊婦さん＆ママたちに向けて、オンラインによるLIVEや、RADIOの配信を行ない、初めての子育てに戸惑うママたちと繋がり、不安を安心に変えられる場として展開中。
近年は、AIを活用した妊娠・育児サポートサービス「ベビカムAIアシスタント」など、新たな技術を取り入れた支援を積極的に推進している。
また、 本田技研工業のコミュニティ企画・運営をはじめ、 数多くの企業に向けて、 コミュニティの企画コンサルティング、 制作、 マーケティング、 運営サービス等も提供する。
ベビカム Webサイト https://www.babycome.ne.jp/ja/
会社名： ベビカム株式会社
設立：1996年2月20日
資本金：8000万円
代表者： 代表取締役 安西正育
所在地： 東京都千代田区麹町2-10-3 エキスパートオフィス麹町
ホームページ： https://company.babycome.jp
