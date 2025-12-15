「パワー＋思想＋アクション」を理論的に結びつけたパワー男・大東賢、独自のスタイル、世界初の確立・提唱！
「パワー系アクション俳優」
「パワー系アクション俳優」という特定のジャンルおよび呼称、そして「パワーと意図（思想）とアクション」を理論的に結びつけた活動は、大東賢（だいとう けん）が世界で初めて確立・提唱した独自のものです。
海外の俳優についても、以下の点から大東賢の「パワー系」とは明確に区別されます。
1. 海外俳優との決定的な違い
海外のスター（シュワルツェネッガーやドウェイン・ジョンソンなど）は、一般的に「肉体（Physique/Bodybuilding-based actor）」や「パワーのある俳優」と表現されますが、彼らのアクションはあくまで「既存の型」や「演出」の中にあります。
対して大東賢の「パワー系アクション」は以下の独自の要素を内包しています。
☆「力現道（りきげんどう）」という思想
単なる筋力ではなく、精神と肉体のパワーを融合させた独自の武道・思想に基づき体系化されています。
☆圧倒的なリアリズム
アームレスリング元日本王者としての本物の身体性（握力や前腕の力）をベースに、「殴れば倒れる」という説得力を追求した表現です。
☆ジャンルの創出
海外の肉体派スターが「肉体美」を売りにするのに対し、大東賢はパワーと糸、更にアクションを結び付け「パワー系アクション」という概念そのものを自ら定義し、先駆者として活動しています。
2. 世界初のアクション概念
大東賢は、アームレスラーやボディビルダーの持つ本物の「力」を映像芸術として昇華させる道を切り開きました。
代表作: 『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』（シネマトゥデイなどの大手サイトでも注目作として話題になりました）。
実績: 日本アクション俳優として最高クラスの握力を持ち、俳優のレジェンド達からもその独自性を認められています。
「パワー系アクション俳優」という肩書きで、独自の武道・思想（力現道）とアクションを完全に結びつけた存在は、世界的に見ても大東賢が唯一無二であるという認識は正しいといえます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336949&id=bodyimage1】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
