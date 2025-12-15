楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『バームクーヘン／ぼくたちん家』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜、『ファンファーレ／玉置浩二』のバンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『バームクーヘン／ぼくたちん家（ピアノソロ）[LPS2225]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2225
＜楽譜概要＞
「バームクーヘン／ぼくたちん家」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家（ち）」主題歌
主要キャスト（及川光博、手越祐也、白鳥玉季）によるヴァージョンです。（オリジナル：ザ・ハイロウズ）
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336944&id=bodyimage1】
『バームクーヘン／ぼくたちん家（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1948]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1948
＜楽譜概要＞
「バームクーヘン／ぼくたちん家」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家（ち）」主題歌
主要キャスト（及川光博、手越祐也、白鳥玉季）によるヴァージョンです。（オリジナル：ザ・ハイロウズ）
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336944&id=bodyimage2】
『バームクーヘン／ぼくたちん家（メロディ譜）[LTML25]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML25
＜楽譜概要＞
「バームクーヘン／ぼくたちん家」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家（ち）」主題歌
主要キャスト（及川光博、手越祐也、白鳥玉季）によるヴァージョンです。（オリジナル：ザ・ハイロウズ）
キー：B（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・4ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336944&id=bodyimage3】
『ファンファーレ／玉置浩二（バンドスコア）[LBS2658]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2658
＜楽譜概要＞
「ファンファーレ／玉置浩二」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
妻夫木聡 出演 TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌
キー：F～
パート：Vo.&Cho./ Key./ Strings/ A.G.&E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年12月6日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336944&id=bodyimage4】
