楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『KILL LOVE／ano』のバンドスコア、『いきどまり／星野源』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『KILL LOVE／ano（バンドスコア）[LBS2657]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2657
＜楽譜概要＞
「KILL LOVE／ano」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2025.09発売シングル
キー：D
パート：Vo.&Cho./ Piano/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
『いきどまり／星野源（ピアノソロ）[LPS2224]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2224
＜楽譜概要＞
「いきどまり／星野源」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
映画『平場の月』主題歌
キー：D（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
『いきどまり／星野源（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1947]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1947
＜楽譜概要＞
「いきどまり／星野源」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
映画『平場の月』主題歌
キー：D（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
『いきどまり／星野源（メロディ譜）[LTML24]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML24
＜楽譜概要＞
「いきどまり／星野源」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
映画『平場の月』主題歌
キー：D（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・4ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
