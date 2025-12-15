楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート』のバンドスコア、『ファーストキス／離婚伝説』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート（バンドスコア）[LBS2656]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2656
＜楽譜概要＞
「笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Organ/ Banjo/ Piano/ A.G.（Capo: 4F）/ E.G.（Capo: 4F）/ E.B.（Tuning: Drop D）/ Drs.&Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage1】
『ファーストキス／離婚伝説（ピアノソロ）[LPS2223]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2223
＜楽譜概要＞
「ファーストキス／離婚伝説」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
Honda VEZEL e:HEV RS CMソング
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage2】
『ファーストキス／離婚伝説（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1946]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1946
＜楽譜概要＞
「ファーストキス／離婚伝説」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
Honda VEZEL e:HEV RS CMソング
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage3】
『ファーストキス／離婚伝説（メロディ譜）[LTML23]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML23
＜楽譜概要＞
「ファーストキス／離婚伝説」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
Honda VEZEL e:HEV RS CMソング
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート（バンドスコア）[LBS2656]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2656
＜楽譜概要＞
「笑ったり転んだり／ハンバート ハンバート」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Organ/ Banjo/ Piano/ A.G.（Capo: 4F）/ E.G.（Capo: 4F）/ E.B.（Tuning: Drop D）/ Drs.&Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage1】
『ファーストキス／離婚伝説（ピアノソロ）[LPS2223]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2223
＜楽譜概要＞
「ファーストキス／離婚伝説」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
Honda VEZEL e:HEV RS CMソング
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage2】
『ファーストキス／離婚伝説（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1946]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1946
＜楽譜概要＞
「ファーストキス／離婚伝説」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
Honda VEZEL e:HEV RS CMソング
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage3】
『ファーストキス／離婚伝説（メロディ譜）[LTML23]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML23
＜楽譜概要＞
「ファーストキス／離婚伝説」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
Honda VEZEL e:HEV RS CMソング
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年11月30日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336942&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
プレスリリース詳細へ