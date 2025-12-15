米ポップ・アイコン リッキー・リーベルが「米エンターテインメントの殿堂」入り！ 日本のWest East Productionが手掛けたMVも国際映画祭で数々の賞を受賞し、世界的成功を後押し
2025年後半、米国カリフォルニア州バーバンクのワーナー・ブラザース・スタジオにて「カリフォルニア・ミュージック・アメリカン・エンターテインメントの殿堂（CMAEHOF）」の授賞式が開催され、グラムロック・スタイルの世界的アイコンであるリッキー・リーベル（Ricky Rebel）が殿堂入りを果たしました。
今回の殿堂入りは、マイケル・ジャクソンに見出され、マドンナのレーベルからデビューしたボーイズグループ「No Authority」時代からの長いキャリアに加え、独自の「グラム（Glam）」美学を貫く画期的な芸術性と、レッドカーペット等で見せる恐れなきファッション表現が高く評価されたものです。式典ではグラミー賞受賞者イヴリン・"シャンペン"・キングらレジェンドと共に表彰され、代表曲「Boys and Sometimes Girls」の圧巻のパフォーマンスで会場を沸かせました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336937&id=bodyimage1】
日本の制作チームとの共作MVが国際的な評価を獲得
リッキー・リーベルの近年の成功の裏には、樽谷大助（Daisuke Tarutani）率いる日本の制作チーム「West East Production」との強力なパートナーシップがあります。
樽谷大助がプロデュース・監督を務めたミュージックビデオ『Sonic Boom』は、その芸術性が高く評価され、以下の国際映画祭にて栄誉ある賞を受賞いたしました。
Golden Lion International Film Festival：「Best Music Video」部門 受賞
Rohip International Film Festival：「Best Music Video」部門 受賞 および Honorable Mention（佳作）入選、本受賞に際し、リッキー・リーベルと樽谷大助の連名で表彰状が授与されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336937&id=bodyimage2】
【受賞作品：Sonic Boom】 視聴URL: https://youtu.be/cOnC8BLNyd8?si=sod3j3tNLExMmxFu
・歌手: Ricky Rebel
監督・プロデューサー: Daisuke Tarutani
* 撮影: Yuto Takamori
* メイク: Asuka Naitoh
* 企画制作: West East Production
さらに、2025年12月にドバイで開催された「アイサクセスTOP100アワード（I-Success Top 100 Awards）」においては、同じくWest East Productionが手掛けたミュージックビデオ『Fashion』が評価され、「TOP 100 MUSIC AND VIDEO DIRECTORS AWARDED」を受賞する快挙を成し遂げました。これら日本のクリエイティブチームの貢献は、彼のアートを世界へ発信する重要な役割を担っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336937&id=bodyimage3】
今後の展望：ラスベガス公演とリアリティショーへの進出
殿堂入りを弾みに、リッキー・リーベルはさらなる飛躍を遂げようとしています。人気リアリティ番組『The Getaway Los Angeles』シーズン2への出演が決定しているほか、ラスベガスでのレジデンシー公演『Diamond Rebel Rene: The Residency』もスタート。ファッションと音楽を融合させた唯一無二のパフォーマンスアートは、米エンターテインメント界で確固たる地位を築いています。
かつてのアイドルが、独自のアイデンティティを確立し「生ける伝説」として認められたこのニュースは、世界のエンターテインメントシーンに新たな刺激を与えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336937&id=bodyimage4】
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】
取材・報道：国際ジャーナリスト 樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
* 欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）会員 No.JP465 N J269
* 日本外国特派員協会（FCCJ）会員 No.TA1321
* 一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント：KANAME YAGIHASHI / Tatiana Ivanovna / HINATA TARUTANI 連絡先 Email： d.tarutani0120@gmail.com
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
