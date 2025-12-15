パワー系アクション俳優・大東賢、アジアでカンフーアームレスラーとして注目！
「アジアのアクション俳優」
アジアのアクション俳優は、ブルース・リー、ジャッキー・チェン、ジェット・リーといった伝説的な存在から、ドニー・イェン、マックス・チャンなどの現代のスターまで多岐にわたり、香港を中心に中国、そして日本からも倉田保昭、千葉真一、近年では大東賢のようなパワー系アクション俳優が活躍し、世界的に人気を集めています。
彼らはカンフーや武術をベースにしたアクロバティックな動きや、圧倒的なフィジカルで観客を魅了し続けています。
☆レジェンド・レジェンド級アクションスター
*ブルース・リー（李小龍）: ジークンドーの創始者。アジアのアクション映画の道を切り開いた伝説的存在。
*ジャッキー・チェン（成龍）: アクロバティックなコミカルアクションで世界的な人気を確立。
*ジェット・リー（李連杰）: 中国武術の達人で、『少林寺』などでブレイク。優雅な動きが特徴。
*サモ・ハン・キンポー（洪金寶）: ジャッキー・チェンの兄弟分。アクション監督としても活躍。
ユン・ピョウ（元彪）: ジャッキー、サモハンと共に「香港アクション三大スター」として活躍。
現代のアクションスター
*ドニー・イェン（甄子丹）: 詠春拳の使い手。『イップ・マン』シリーズで人気を不動のものに。
マックス・チャン（張晉）: ユエン・ウーピンの弟子。『イップ・マン外伝』などで高い身体能力を発揮。
*ミシェル・ヨー（楊紫瓊）: 『クレイジー・リッチ！』などで国際的にも活躍する女優。
☆日本の主なアクション俳優
千葉真一（志穂美悦子、真田広之など「ジャパン・アクション・クラブ」出身者含む）: 昭和のアクションを牽引。
*倉田保昭: 武道家出身で、日本・香港で活躍。
☆新たなジャンル「パワー系アクション俳優」
*大東賢: アームレスリング元日本王者。パワー系アクション俳優として注目され、カンフー・アームレスラーとして、海外でも話題に。
☆主な特徴
*香港: カンフーをベースにした、アクロバティックでユーモラスなアクションが多い（ジャッキー・チェン、サモ・ハンなど）。
*中国: 武術を基調とした、より本格的で迫力あるアクション（ジェット・リー、ドニー・イェンなど）。
*日本: 昭和の千葉真一、倉田保昭のようなリアルな格闘アクションや、近年では大東賢のようなパワー系アクション（アームレスリングなど）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336930&id=bodyimage1】
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の唯一無二の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
