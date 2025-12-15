フジテレビ「もしがく」支配人夫人で活躍中の俳優・長野里美がビジネス書を出版、Amazon1位を獲得！さらにそのPDF版をプレゼント！
2025年10月期のドラマ「もしがく」で支配人夫人役で活躍中の俳優・長野里美が、経営者やビジネスパーソンなどの一般社会人に向けて、初の著書「ビジネスと人生が変わる『演技メソッド』」を出版、出版日翌日に５部門においてAmazon１位を獲得しました。現在はAmazon・Kindle版で880円で販売中です。
さらに、このPDF版を抽選で5名様にプレゼントいたします。
【内容】
４０年間培ってきた俳優業を基に、声の出し方や表現力などを「メソッド」として構築し、経営者・ビジネスパーソン・一般社会人に向けて実施した成功例をまとめたものです。単なる「話し方教室」でも「ボイストレーニング術」でも、ましてや「演劇書」でもありません。アナウンサーの正確さを期す話術指導とも一線を画しています。自分を開放させるための発声法や演技メソッドを施すため、個性が出る上に自信も出て、プレゼンや取引先との商談に成功し、売り上げを3倍にアップさせたなどの成功例がまとめられています。昨今、若手社員研修としてコミュニケーション術を導引している企業も少なくない実情ですが、本に紹介されているセッションでは、ビジネスリーダーの方々がまずパフォーマンス力をアップさせ、独自の「影響力」を放てるように指導します。
【プレゼント概要】
今回出版記念で抽選で５名様にPDF版をプレゼント致します。ご希望の方は「本希望」と書いて下のフォームからお申し込みください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/2ee9071d819110
【商品概要】
書名：ビジネスと人生が変わる「演技メソッド」
価格：880円（税込）
出版日：2025年11月5日
販売：Amazon・Kindle版
URL：https://x.gd/fQG1w
【会社概要】
会社名：株式会社龍ら
代表者：代表取締役社長 上杉里美
住所：東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3
TEL：03-3290-6022
FAX：03-3290-6022
URL：https://www.ryura.net
E-Mail：info@ryura.net
事業内容：コンサルタント、イベント運営
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社龍ら
担当者：梶原啓司
TEL：090-1894-6704
FAX：03-3290-6022
E-Mail：info@ryura.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336925&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336925&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社 龍ら
さらに、このPDF版を抽選で5名様にプレゼントいたします。
【内容】
４０年間培ってきた俳優業を基に、声の出し方や表現力などを「メソッド」として構築し、経営者・ビジネスパーソン・一般社会人に向けて実施した成功例をまとめたものです。単なる「話し方教室」でも「ボイストレーニング術」でも、ましてや「演劇書」でもありません。アナウンサーの正確さを期す話術指導とも一線を画しています。自分を開放させるための発声法や演技メソッドを施すため、個性が出る上に自信も出て、プレゼンや取引先との商談に成功し、売り上げを3倍にアップさせたなどの成功例がまとめられています。昨今、若手社員研修としてコミュニケーション術を導引している企業も少なくない実情ですが、本に紹介されているセッションでは、ビジネスリーダーの方々がまずパフォーマンス力をアップさせ、独自の「影響力」を放てるように指導します。
【プレゼント概要】
今回出版記念で抽選で５名様にPDF版をプレゼント致します。ご希望の方は「本希望」と書いて下のフォームからお申し込みください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/2ee9071d819110
【商品概要】
書名：ビジネスと人生が変わる「演技メソッド」
価格：880円（税込）
出版日：2025年11月5日
販売：Amazon・Kindle版
URL：https://x.gd/fQG1w
【会社概要】
会社名：株式会社龍ら
代表者：代表取締役社長 上杉里美
住所：東京都目黒区自由が丘2-16-12 RJ3
TEL：03-3290-6022
FAX：03-3290-6022
URL：https://www.ryura.net
E-Mail：info@ryura.net
事業内容：コンサルタント、イベント運営
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：株式会社龍ら
担当者：梶原啓司
TEL：090-1894-6704
FAX：03-3290-6022
E-Mail：info@ryura.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336925&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336925&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社 龍ら
プレスリリース詳細へ