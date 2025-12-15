認知システムおよび人工知能システム市場は、企業が高度な自動化を受け入れる中で急成長
データ主導型変革を背景に加速する分野
より多くの組織が日常業務に人工知能を組み込む中、認知システムおよび人工知能システムの世界市場は、ほとんどの技術分野を上回る速度で拡大している。あらゆる業界の企業は、実験段階から本格導入へと移行し、膨大なデータの解釈、意思決定の高度化、業務フローの自動化、顧客エンゲージメントの向上のために人工知能を活用している。この変化により、急速な市場成長に適した環境が生まれ、認知型人工知能は戦略的構想から業務上の優先事項へと進化している。
市場成長見通し 二千二十五年に向けた急上昇
市場の勢いは、その財務的推移に明確に表れている。二千二十四年に九百九十九億六千万ドルと評価された認知システムおよび人工知能システム市場は、二千二十五年には千四百八十三億八千万ドルに達すると予測され、年平均成長率は四八・四パーセントに及ぶ。この加速は、予測分析への需要増加、広範なデジタルトランスフォーメーション施策、業務プロセスの自動化深化、ならびに業界全体でのパーソナライズと効率向上を目的とした人工知能活用の拡大によってもたらされている。
さらに先を見据えると、市場は二千二十九年までに七千百六十七億五千万ドルを超え、年平均成長率四八・三パーセントで成長すると見込まれている。この次の段階を形成する要因には、透明性の高い人工知能ガバナンスへの要請、人工知能統合に向けた人材育成投資、高度に文脈化された顧客体験への需要、人工知能活用を促進する国家的プログラム、ならびに持続可能性や戦略計画における人工知能利用の拡大が含まれる。マルチモーダル人工知能、感情認識コンピューティング、自己学習システム、人と人工知能のハイブリッド協働、認知型クラウド基盤といった革新が、重要な役割を果たすと見られている。
クラウド導入が市場拡大の主要触媒に
クラウド基盤は、企業向け人工知能の中核となっている。組織は、拡張可能なストレージ、計算資源、モデル展開のためにクラウドプラットフォームへの依存を強めており、認知システムが必要とする高度な処理能力を支えている。クラウド環境により、大規模モデルの学習、分析の大規模実行、世界規模での知的アプリケーション展開が可能となる。
エーエージー情報技術サービスによると、二千二十三年までに、公開クラウドは中小企業の業務負荷の六十三パーセント、データの六十二パーセントをホストすると予測されており、前年から大幅に増加している。この動きは、認知コンピューティングに必要な基盤が、クラウド環境においてより利用しやすく、かつコスト効率が高いことから、人工知能導入がクラウド利用と並行して進む理由を示している。
認知型人工知能分野で勢いを牽引する企業
この市場は、世界最大級かつ影響力の高い技術企業が主導し、人工知能アーキテクチャ、認知プラットフォーム、クラウド型知能システムを進化させている。競争環境には以下の企業が含まれる。
・アマゾン
・グーグル
・マイクロソフト
・ファーウェイ
・テンセント
