1月23日（金）｜【リアル開催】AI時代のオフショア戦略セミナー ―AIの活用、そしてAI駆動開発時代へ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336917&id=bodyimage1】
一般社団法人ベトナムオフショア開発協会（所在地：東京都港区、代表理事：柴田 達真）は、2026年1月23日（金）に「AI時代のオフショア戦略」セミナーを開催いたします。
お申込みはこちら
https://voc.or.jp/event-251118/
▼ セミナー概要
AIがコード生成・テスト生成・設計補助を担う「AI駆動開発」 が急速に広がり、日本語に特化したLLMの開発も国内で注目を集めています。
一方で、多くの企業が直面しているのが、
「日本語LLMはどうやって開発するのか？」
「実際の開発ではどんな苦労があるのか？」
といった、現場レベルの実態が見えにくいという課題です。
本セミナーでは、日本語LLM開発の実態と現場での課題を解説し、
AI時代におけるオフショア開発の立ち位置がどのように変化するのかを整理します。
AIでは代替できない領域と、これから求められる外部リソースの役割を、構造的に分かりやすくお伝えします。
ベトナムオフショア開発協会が蓄積してきたオフショアの知見とナレッジを、90分に詰め込んだ内容となっています。
AI活用や海外開発の方向性を検討する際の判断材料としてご活用ください。
▼ 開催概要
主題：【リアル開催】AI時代のオフショア戦略セミナー
開催日時：2026年1月23日（金）16:00～18:00
会場：東京都港区（詳細は申込後にご案内）
参加費：無料
定員：事業会社...制限なし、オフショア開発会社...10社まで
※申込多数の場合、事業会社を優先させていただく場合があります。
▼ 主催団体
一般社団法人ベトナムオフショア開発協会
協会HP：https://www.voc.or.jp/
▼ お申込み
以下のURLよりお申込みください。
【https://voc.or.jp/event-251118/】
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
一般社団法人ベトナムオフショア開発協会（所在地：東京都港区、代表理事：柴田 達真）は、2026年1月23日（金）に「AI時代のオフショア戦略」セミナーを開催いたします。
お申込みはこちら
https://voc.or.jp/event-251118/
▼ セミナー概要
AIがコード生成・テスト生成・設計補助を担う「AI駆動開発」 が急速に広がり、日本語に特化したLLMの開発も国内で注目を集めています。
一方で、多くの企業が直面しているのが、
「日本語LLMはどうやって開発するのか？」
「実際の開発ではどんな苦労があるのか？」
といった、現場レベルの実態が見えにくいという課題です。
本セミナーでは、日本語LLM開発の実態と現場での課題を解説し、
AI時代におけるオフショア開発の立ち位置がどのように変化するのかを整理します。
AIでは代替できない領域と、これから求められる外部リソースの役割を、構造的に分かりやすくお伝えします。
ベトナムオフショア開発協会が蓄積してきたオフショアの知見とナレッジを、90分に詰め込んだ内容となっています。
AI活用や海外開発の方向性を検討する際の判断材料としてご活用ください。
▼ 開催概要
主題：【リアル開催】AI時代のオフショア戦略セミナー
開催日時：2026年1月23日（金）16:00～18:00
会場：東京都港区（詳細は申込後にご案内）
参加費：無料
定員：事業会社...制限なし、オフショア開発会社...10社まで
※申込多数の場合、事業会社を優先させていただく場合があります。
▼ 主催団体
一般社団法人ベトナムオフショア開発協会
協会HP：https://www.voc.or.jp/
▼ お申込み
以下のURLよりお申込みください。
【https://voc.or.jp/event-251118/】
※参加者1名につき1回のご登録となります。
配信元企業：株式会社アイディーエス
プレスリリース詳細へ