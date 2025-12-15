PADI Gear 2026 福袋 2025年12月15日より販売開始
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区／代表取締役：伊東正人）は、昨年即完売したとってもお得な福袋を来年もご用意いたしました！2025年12月15日より、海を愛するすべての人のための2種類の福袋が販売開始いたします。
購入ページ：https://padigear.jp/collections/lucky-bag
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336781&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336781&id=bodyimage2】
1. PADI Gear 2026福袋【ライフスタイル福袋】
PADI Gearのライフスタイル商品が入った総額21,450円相当のお得なセットを税込9,900円、さらに送料無料でお届けします。
オーガニックコットンタオル
カトラリーセット
フードバッグ
上記３点をもれなく含んだ合計5~6点のお得な福袋です！
※こちらの商品は送料無料です。チェックアウト時に必ずクーポンコード【LUCKYBAG2026】をご入力ください。（入力を忘れた場合や誤入力については返金できませんので、ご了承ください。）
※福袋ご購入の際に他の割引クーポンコードのご利用はできません。
2. PADI Gear 2026 福袋【アパレル福袋】サイズ S、M、L、XL相当
PADI Gearのアパレル商品が入った総額25,130円相当の福袋を、税込13,200円 かつ 送料無料 でお届けします。
ラッシュガード
Tシャツ
ロングシャツ
ソックス
上記4点をもれなく含んだ合計6~7点のお得な福袋です！
※こちらの商品は送料無料となります。チェックアウトの際に自動的に送料無料となります。
※福袋ご購入の際に他の割引クーポンコードのご利用はできません。
販売のご案内
注文受付期間：2025/12/15（月）~2025/1/15（木）※完売次第終了
順次発送：2025/1/8（木）~
【福袋に関する注意事項】
- 2026年1月8日（木）から順次発送を開始いたします。
- 福袋ご購入の際に他の割引クーポンコードのご利用はできません。
- 在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。
- 返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。
【最も信頼されている世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADI（R）（Professional Association of Diving Instructors（R））は、アメリカ・カリフォルニアに本部を置き、日本を含む世界7か所のエリアオフィスを拠点に、186以上の国と地域で、約12万8千人のインストラクターを含むプロフェッショナル・メンバーと、約6,600のダイブセンター／ダイブリゾートから成る世界最大のスクーバ・ダイビング教育機関です。
1966年の設立以来、累計3,000万枚以上のCカード（認定証）を発行し、現在も年間100万人以上がPADIの教育カリキュラムを通じて新たに認定を受けています。
PADIは60年にわたり、最高水準のダイビング教育、水中安全、環境保護・保全の取り組みをリードしてきました。2025年に米国の大手グローバル調査会社が実施した調査では、世界のダイバーの約10人に7人がPADIを選択しており、その教育品質とブランドへの信頼が世界中で支持されていることが明らかになりました。
「青い地球」への敬意を原点に、PADIは、水中世界の魅力を通じて人々が海への理解と関心を深めることを目指しています。ダイバーのために、そしてダイバーとともに、PADI AWARE財団TMと連携しながら、海の未来を見据えた活動を世界各地で展開しています。
【会社概要】
社名：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
本社所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 40F
URL：https://www.padi.co.jp/
資本金：4,600万円
事業内容：スクーバダイビングの普及、ダイバーの育成を目的とするスクーバダイビング教育機関
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
購入ページ：https://padigear.jp/collections/lucky-bag
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336781&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336781&id=bodyimage2】
1. PADI Gear 2026福袋【ライフスタイル福袋】
PADI Gearのライフスタイル商品が入った総額21,450円相当のお得なセットを税込9,900円、さらに送料無料でお届けします。
オーガニックコットンタオル
カトラリーセット
フードバッグ
上記３点をもれなく含んだ合計5~6点のお得な福袋です！
※こちらの商品は送料無料です。チェックアウト時に必ずクーポンコード【LUCKYBAG2026】をご入力ください。（入力を忘れた場合や誤入力については返金できませんので、ご了承ください。）
※福袋ご購入の際に他の割引クーポンコードのご利用はできません。
2. PADI Gear 2026 福袋【アパレル福袋】サイズ S、M、L、XL相当
PADI Gearのアパレル商品が入った総額25,130円相当の福袋を、税込13,200円 かつ 送料無料 でお届けします。
ラッシュガード
Tシャツ
ロングシャツ
ソックス
上記4点をもれなく含んだ合計6~7点のお得な福袋です！
※こちらの商品は送料無料となります。チェックアウトの際に自動的に送料無料となります。
※福袋ご購入の際に他の割引クーポンコードのご利用はできません。
販売のご案内
注文受付期間：2025/12/15（月）~2025/1/15（木）※完売次第終了
順次発送：2025/1/8（木）~
【福袋に関する注意事項】
- 2026年1月8日（木）から順次発送を開始いたします。
- 福袋ご購入の際に他の割引クーポンコードのご利用はできません。
- 在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。
- 返品・返金は承っておりませんのでご了承ください。
【最も信頼されている世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADI（R）（Professional Association of Diving Instructors（R））は、アメリカ・カリフォルニアに本部を置き、日本を含む世界7か所のエリアオフィスを拠点に、186以上の国と地域で、約12万8千人のインストラクターを含むプロフェッショナル・メンバーと、約6,600のダイブセンター／ダイブリゾートから成る世界最大のスクーバ・ダイビング教育機関です。
1966年の設立以来、累計3,000万枚以上のCカード（認定証）を発行し、現在も年間100万人以上がPADIの教育カリキュラムを通じて新たに認定を受けています。
PADIは60年にわたり、最高水準のダイビング教育、水中安全、環境保護・保全の取り組みをリードしてきました。2025年に米国の大手グローバル調査会社が実施した調査では、世界のダイバーの約10人に7人がPADIを選択しており、その教育品質とブランドへの信頼が世界中で支持されていることが明らかになりました。
「青い地球」への敬意を原点に、PADIは、水中世界の魅力を通じて人々が海への理解と関心を深めることを目指しています。ダイバーのために、そしてダイバーとともに、PADI AWARE財団TMと連携しながら、海の未来を見据えた活動を世界各地で展開しています。
【会社概要】
社名：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
本社所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 40F
URL：https://www.padi.co.jp/
資本金：4,600万円
事業内容：スクーバダイビングの普及、ダイバーの育成を目的とするスクーバダイビング教育機関
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
プレスリリース詳細へ