ライドシェア求人は前月比0.9％減の115件（2025年11月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2025年11月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は2025年11月末時点で前月比0.9％減、前年同月比88.5％増の115件となりました。
サイト別では、dodaが前月比5.4％減の105件、マイナビ転職は同100.0％増の2件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職は同200.0％増の6件でした。
●国の動向次第で再び求人増も
昨年4月に「日本版ライドシェア」として解禁されたライドシェアは、実質的にタクシー会社しかサービスを提供できず、すでに多くの事業者が参入に乗り出し済みのことから、新規関連求人は一服感があります。一方で国はバス・鉄道事業者による参画を検討しており、トライアル運行も始まっていることから、今後の動向次第では求人が再び増える可能性もあります。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
