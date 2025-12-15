ノイテックス有限会社 pCloud クリスマスキャンペーン 2025 を開催

2025年12月15日

報道機関（PC / スマホ関連ご担当）各位

発行：ノイテックス有限会社

ノイテックス有限会社が pCloud クリスマスキャンペーン 2025 開催 - 注目のpCloudファミリーが満を持して登場 -

ノイテックス有限会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役：林 鉄平）は、2025年12月13日から12月29日までの期間、pCloud クリスマスキャンペーン 2025 を開催いたします。

当キャンペーンは、スイス発のクラウドストレージ「pCloud」が開催する毎年恒例のセールイベントに協賛し、pCloudを購入してエントリーしたお客さまを対象にAmazonギフトカードの配布を行います。

pCloudは、大容量・高セキュリティなクラウドストレージサービスで、かつ、買い切りプランを提供していることから近年急速に拡大している注目度の高いサービスです。特に今回は、pCloudファミリーがセール対象となっており、ファンの方にとっては待ち望んでいたキャンペーンとなっております。

サマリー

・2025年12月13日～12月29日にpCloud クリスマスキャンペーン 2025を開催

・キャンペーンページから購入・エントリーすると、Amazonギフトカードをプレゼント

・今回のセールでは、pCloudファミリーが対象となります

pCloudの独自性について

・買い切りプランがあり、一生分のストレージを一括払いできます。

・USB接続の外付けドライブのように扱え、かんたんに操作できます。

・Windows / Mac / Linux / iOS（iPadを含む）/ Androidのマルチデバイス対応です。

・極めて高いセキュリティ性能、徹底したプライバシー保護をご提供します。

・さらにゼロ知識暗号化による最高強度の秘密フォルダを持てます。

・日本でもASP・SaaSの安全、信頼性に係る情報開示認定制度を取得済みです。

クリスマスキャンペーンの概要

期 間：2025年12月13日 ～ 12月29日23:59まで

内 容：12月13日からダウンロードGoGo！において、pCloudの特設ページが公開されます。

下記特設ページのリンクからpCloud公式サイトに移動、対象商品を購入し、その後エントリーフォームから応募すると、有効エントリーのすべての皆さまにAmazonギフトカードをプレゼントしています。

応募ルール・エントリーフォームはこちらからご確認ください https://d-gogo.com/pages/christmas2025

今回のクリスマスキャンペーンは、pCloudファミリーです。

1つのプランを5人で分け合うことができ、1人ずつプライベートなスペースを手にすることができます。

家族はもちろん、友人グループや小規模なビジネスなどにも利用できることから人気のプランです。pCloudファミリーがセールになるのは稀のことで、今回のキャンペーンはpCloudファミリーを狙っていたお客さまから注目を集めております。

なお、本キャンペーンは、pCloudの日本普及を目指すノイテックス有限会社がAmazonギフトカードの費用などを負担しており、応募者の方は追加料金などの負担を必要としません。特設ページからpCloudを購入した方なら、誰でもご応募いただけます。

■ ノイテックス有限会社について

ノイテックス有限会社は、pCloudの日本公式パートナーです。pCloudの日本上陸を手掛け、サービスの日本語化や日本市場への最適化策などを提供してきました。

会社概要

会社名：ノイテックス有限会社

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

代表者：林 鉄平

HP：https://n-techs.com/outline/

■ pCloudについて

pCloudは、セキュリティ大国スイスで生まれたクラウドストレージ・サービスです。ゼロ知識暗号化やリージョンコード設定、買い切りプランなど、安全性と利便性を両立した独自のサービスで日本でもにわかに注目を集めています。

会社概要

会社名：pCloud International AG

所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland

代表者：Tunio Zafer

HP：https://www.pcloud.com/ja/