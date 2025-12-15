道南食品株式会社(所在地：北海道函館市、代表取締役社長：和田 朝寛)は、“北海道生食感チェルシー”の新感覚進化系スイーツとして「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」を新たに発売します。

2025年12月15日(月)の新千歳空港 総合土産品店の発売を皮切りに、北海道エリア限定の土産菓子として順次道内の販路を拡大します。





北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味(パッケージ)





■新感覚スイーツ「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド」

“北海道生食感チェルシーバタースカッチ味”を、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンドしました。ちょっぴりほろ苦い、大人のキャラメルを極めた逸品です。





北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味





【商品概要】

◇商品名

北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味

◇発売日

2025年12月15日 新千歳空港 総合土産品店 先行発売開始

※2025年12月29日 札幌市内2店舗 販売開始

(北海道四季マルシェ ココノススキノ店、北海道みやげ たぬきや ※五十音順)

※2026年 1月20日 全道土産品店・一部道の駅 販売開始





◇内容量 ・・・6個入り

◇希望小売価格・・・1,382円(税込)

◇賞味期限 ・・・9ヶ月

◇発売エリア ・・・北海道内限定

◇販売チャネル・・・北海道内の観光土産品取扱店

※お取り扱いのない店舗もございます。





◇開発経緯

北海道限定で販売している「北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味」が好評だったことから、生食感チェルシーブランドのさらなる可能性を見出すため、新しいタイプのお菓子に挑戦することとなりました。道南食品株式会社は、キャラメルとチョコレートの製造設備があることから、その製造技術を生かした商品として、生食感チェルシーとキャラメルチョコレートを組み合わせたお菓子の開発をスタートさせました。





こうして完成した「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」は、生食感チェルシーバタースカッチ味を、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンドした、大人のキャラメルを極めた逸品となっています。サクサクキャラメルチョコと組合せることで、生食感チェルシーの食感とバタースカッチ味の味わいが、さらに進化しました。

「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」は、函館市への地域貢献の一環で、函館市ふるさと納税の返礼品の一部として数量限定で提供していました。その後、一般ルートでの販売準備が整ったことから、北海道限定での販売が可能となりました。北海道にお住まいの方や北海道に来られた方へ、北海道からの特別な幸せをお届けいたします。

※「CHELSEA」は株式会社 明治の登録商標です。









■会社概要

社名 ： 道南食品株式会社

所在地 ： 〒040-0013 北海道函館市千代台町14-32

代表者 ： 代表取締役社長 和田 朝寛

設立 ： 1980年10月

資本金 ： 4,000万円

事業内容： キャラメル・チョコレートの製造、販売

URL ： https://www.dounan.co.jp/