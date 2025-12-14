THE FRANK VOX ¤Ê¤ó¤ÐHatch´°Çä¸ø±é¤¬Ç®¶¸¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥ºÏ¢È¯¤ÇÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¥ï¥ó¥Þ¥ó²ò¶Ø¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¿·¶Ê¡ÖÁêËÀ¤Ø¡£¡×ÈäÏª
2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÌÜ»Ø¤¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦THE FRANK VOX¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢12·î14Æü¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÐHatch¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤ºËÜ¸ø±é¤¬¡¢¥°¥ëー¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ÖÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª～³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Ûー¥ë～ @¤Ê¤ó¤ÐHatch¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯2·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖVOX LETTER 2¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¡¢Æ±ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ÖVOX LETTER TOUR 2026～¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Þ¤ÇÄ¾Á÷ÊØ¡ªÇÛÃ£¥Ð¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÊØ～¡×¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¤Ç11·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡ÖÁêËÀ¤Ø¡£¡×¤òÈäÏª¡£Í§Ã£°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¡á¡ÈÁêËÀ¡É¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÄÖ¤Ã¤¿Í§¾ð¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢Soundbreakers¤ÎÂçÌîÍµ°ì»á¤¬Ã´Åö¡£²¹¤â¤ê¤È¿·¤·¤µ¤¬Æ±µï¤·¤¿THE FRANK VOX¤é¤·¤¤°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï12·î15Æü¡Ê·î¡Ë0:00¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢20:30¤«¤é¤Ï¸ø¼°YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡¢21:00¤«¤é¤Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤òStationhead¤Ç³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤â²»À¼¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
THE FRANK VOX¥³¥á¥ó¥È――――――――――――――――――――――――¤Þ¤¤¤É¡ªTHE FRANK VOX¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤ÐHatch¡×¤òÌµ»ö¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Õ¥é¥ó¥¯°ì²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥°¥ëー¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤ÎÈ¯Çä¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡ªÁ´25¥ö½ê¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ª¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÌ´¤ÎÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Î¤¹¤°²£¤Ë¤¢¤ë¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂçºå¾ë²»³ÚÆ²¡£Á´¹ñ25¥ö½ê¤ò²ó¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Îµ¬ÌÏ¤â³ÈÂç¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡ª¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Àè¤Ë¸«¤¨¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢2026Ç¯¤âº²¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªTHE FRANK VOX#ÌÜ»Ø¤»Âçºå¾ë¥Ûー¥ë――――――――――――――――――――――――¡Ú¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û¡¡2025/12/15 ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁêËÀ¤Ø¡£¡×¢ö³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥Èhttps://the-frank-vox.lnk.to/aibohe¡ãYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡õMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ä① THE FRANK VOX¡ÖÁêËÀ¤Ø¡£¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°À¸ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë20:30～URL¡§https://youtube.com/live/TqNSQO6Ytf0② ¡ÖÁêËÀ¤Ø¡£¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë21:00～URL¡§https://youtu.be/fax8aav-tyU
¡ãStationhead³«ºÅ¾ÜºÙ¡äÆü»þ¡§ 2025Ç¯12·î17Æü(¿å) 20:30～»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼¤Î»öÁ°½àÈ÷¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£① ¡ÚApple Music ÍÎÁ²ñ°÷¡Û¤â¤·¤¯¤Ï¡ÚSpotify Premium¡Û¤Ë¤´ÅÐÏ¿¢¨´û¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏ¢·È¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£②¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¤ËStationhead¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¿¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëApp Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/stationhead/id1076117681Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stationhead.app&hl=ja&gl=JP③¡ØStationhead¡Ù¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡¦¡ÖSign up¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡¦¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ/¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹/SNSÏ¢·È¡×¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÀßÄê¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¢ª¥æー¥¶ーIDÀßÄê¡¦¡ÚApple Music¡Ûor¡ÚSpotify¡Û¤òÏ¢·È¡Ê¢¨ÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿É¬¿Ü¡Ë④¡ØStationhead¡ÙÆâ¤ÎTHE FRANK VOX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@thefrankvoxhttps://www.stationhead.com/thefrankvox⑤¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー³«»Ï¸å¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨³«»Ï»þ´Ö¤¬Â¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³«»Ï¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£2026/2/22 LIVE Blu-ray¡¡¡ÖÉ¬»à¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥Ï¥Ã¥Á¡ª～³ð¤¨¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ªÂçºå¾ë¥Ûー¥ë～ @¤Ê¤ó¤ÐHatch¡×¡¡\7,500(ÀÇ¹þ)¢¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttp://tfv-onlineshop.com2026/5 ¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖVOX LETTER 2¡×¡Ú¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ÛVOX LETTER TOUR 2026～¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Þ¤ÇÄ¾Á÷ÊØ¡ªÇÛÃ£¥Ð¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÊØ～06/06¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡§¹â¾¾Sound Space Rizin'06/13¡ÊÅÚ¡Ë·²ÇÏ¡§Á°¶¶DYVER06/14¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡§HEAVEN'S ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-306/27¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡§LIVE VANQUISH06/28¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡§²¬»³CRAZYMAMA KINGDOM07/04¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡§LiveHouseÉÍ¾¾ÁëÏÈ07/05¡ÊÆü¡Ë´ôÉì¡§´ôÉìClub-G07/11¡ÊÅÚ¡Ë¼¢²ì¡§¼¢²ìU¡úSTONE 07/12¡ÊÆü¡Ë»°½Å¡§»ÍÆü»ÔCLUB ROOTS09/05¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡§¿·³ãCLUB RIVERST09/06¡ÊÆü¡ËÀÐÀî¡§¶âÂôGOLD CREEK09/19¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡§Shibuya WWW09/21¡Ê·î½Ë¡ËµþÅÔ¡§KYOTO MUSE09/22¡Ê²Ð½Ë¡ËÆàÎÉ¡§ÆàÎÉNEVER LAND09/26¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡§ÀçÂæLIVE HOUSE enn 2nd09/27¡ÊÆü¡ËÊ¡Åç¡§·´»³PEAK ACTION10/03¡ÊÅÚ¡Ë¿À¸Í¡§¿À¸ÍVARIT.10/10¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡§SUPERNOVA KAWASAKI10/11¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡§Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í10/17¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚCrazyMonkey10/24¡ÊÅÚ¡ËÆÊÌÚ¡§HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)10/25¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡§ÇðPALOOZA11/01¡ÊÆü¡Ëº´²ì¡§º´²ìRAG.G11/03¡Ê²Ð½Ë¡ËÊ¡²¬¡§Ê¡²¬DRUM Be-111/15¡ÊÆü¡ËÂçºå¡§Âçºå¾ë²»³ÚÆ²¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä¡ÎFan ClubÀè¹Ô¡Ï¡¡¢¨¸½ºß¼õÉÕÃæ¡ª¡ª¡ª▶2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë21:00～2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59https://www.thefrankvox-official.com/contents/330486
¢£THE FRANK VOX¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë2Vocal ¤ÎRYO¡Ê¥ê¥ç¥¦¡Ë¡¢YASU¡Ê¥ä¥¹¡Ë£²MC ¤ÎSNG¡Ê¥·¥å¥ó¥´¡Ë¡¢RYO-TA¡Ê¥ê¥çー¥¿¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¡¢´ØÀ¾½Ð¿È4 ¿ÍÁÈTHE FRANK VOX¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¢¨Î¬¾Î:¥Õ¥é¥Ü¡Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë " ¥Û¥Ã¤È¥½¥ó¥°"¡¢¿´¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê "HOTSONG" ¤ò4¿Í¤ÎÀ¼¡ÊVOX¡Ë ¤Ç²»³Ú¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö²¹¤â¤ê°î¤ì¤ëºîÉÊ¤òTHE FRANK VOX¤«¤éÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éºî»ìºî¶Ê¤ò¼«¤é¼ê³Ý¤±¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ï³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£Ì´¤ÏÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡£¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¢§Instagramhttps://www.instagram.com/the_frank_vox/¢§TikTokhttps://www.tiktok.com/@the_frank_vox¢§YouTubehttps://youtube.com/@thefrankvox¢§Xhttps://x.com/THE_FRANK_VOX¢§THE FRANK VOX HPhttps://www.thefrankvox-official.com/¢§¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èhttps://www.teichiku.co.jp/artist/the-frank-vox/