カンナギマロとして初のオリジナル曲が2026年にリリースされることが決定した。1月14日(水)に「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」が、Imgramox Musicより配信される。11月29日(土)に横浜ReNYで開催されたカンナギマロのワンマンライブで初披露された楽曲で、ボカロP「Ponchi♪」による書き下ろし。今回配信リリースが決まった「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」は、カンナギマロ自身が作詞を手がけ、“女の子は振り回されるよりも、振り回す側になれ！” というメッセージが込められている。＜カンナギマロ コメント＞ソロ活動を始めてから初のオリジナル曲配信開始ということでとってもわくわくしています！「ワンチャンで終わんな、ネコちゃんになれ」では、ちょっとめんどくさい女の子の気持ちを自分の中からとにかく引っ張り出して世の中の恋愛で悩んでるいろーんな性別の人たちをキャッチーに元気づけられたらいいなあという思いを込めて作詞しました。家で飼っている愛猫を見ていて、こんなふうに好きな人のことを振り回せたら無敵なんだろうな～、なんて思ったりする自分の気持ちからインスピレーションを受けた部分をつめこんでいるので、たくさんの方に共感してもらえたらうれしいです！【リリース情報】2026年1月14日(水)配信「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」作詞：福田花音 / Ponchi♪ 作曲編曲：Ponchi♪Pre-add/Pre-saveリンク：https://maro-kannagi.lnk.to/wan-neko_paps

【カンナギマロ】X：https://twitter.com/maro_kannagiInstagram：https://www.instagram.com/kanon_fukudaTikTok：https://www.tiktok.com/@marokannagiYouTube：https://youtube.com/channel/UCfXTw7zHNmotmKLPSwuWDUwレーベルアーティストページ：https://www.teichiku.co.jp/artist/kannagimaro/【Imgramox Music】公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/X：https://twitter.com/Imgramox_MusicYouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpgニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/134081326