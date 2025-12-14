株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する鹿児島県天城町のふるさと納税返礼品として、YADWUが提供する「YADWUオリジナル Tシャツ」を掲載中です。徳之島の天城町松原発ローカルブランドYADWUは欲しいものは自分達で作ろうというコンセプトで製作をスタートし、地域に根付くモノづくりを目指しています。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

徳之島の天城町 松原発のローカルブランド『YADWU（やどぅ）』「やどぅ」とは、徳之島の方言で、「小屋」や「戸」という意味合いです。

対象返礼品について

▼楽天＜カラーとサイズが選べる＞ YADWU オリジナル Tシャツhttps://item.rakuten.co.jp/f465313-amagi/by-11/▼チョイス【選べるサイズ】徳之島 天城町 YADWU オリジナル Tシャツ （アシッドブルー） （M／L／XLサイズ）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46531/6595941?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531【選べるサイズ】徳之島 天城町 YADWU オリジナル Tシャツ （ヴィンテージナチュラル） （M／L／XLサイズ） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46531/6595919?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531

鹿児島県天城町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f465313-amagi/https://www.furusato-tax.jp/city/product/46531?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531

鹿児島本土から470km南西に位置する奄美群島の離島のひとつ、徳之島。わたしたちの暮らす天城町は、この徳之島の北西部に位置します。亜熱帯の気候に属し、年間を通して温暖な気候に恵まれ、日本の有人島のなかでも10番目の大きさを誇ります。透き通る青い海や尽きることのない緑、満点の星空と、豊かな自然と独自の文化がいまなお、残されています。

寄附金の使い道について

(1) 観光の振興に関する事業(2) 教育・文化・スポーツの振興(3) 高齢者福祉対策事業(4) 子育て支援事業(5) 環境保全対策事業(6) 地域活性化事業(7) 特産品開発に関する事業(8) 世界遺産推進事業(9) その他ふるさとづくりに関する事業

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form