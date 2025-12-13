秋元康総合プロデュースによるデジタル声優アイドルプロジェクト「22/7（ナナブンノニジュウニ）」は、グループ結成8周年を迎え、4年ぶりとなる新メンバーオーディションを開催。12月13日（土）放送の冠番組『22/7計算外 season2』（TOKYO MX・BS11／毎週土曜23:00～）にて、オーディション最終審査を通過した3期生8名の加入が発表されました。新メンバーは、折本美玲、北原実咲、黒崎ありす、橘茉奈、桧山依子、三雲遥加、南伊織、吉沢珠璃の8名です。また合格発表にあわせて、3期生単体の新アーティスト写真も公開。さらに、新メンバーは22/7本体での活動に加え、「22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）」として、3期生のみでの活動を行うことも決定しました。「22/7_the 3rd」の活動の第一弾として、3期生8名のみで歌唱した『命の続き』の新録音源を、12月14日（日）0:00よりデジタル配信いたします。本楽曲は、オーディション課題曲としても使用された22/7の珠玉の一曲で、独自のポエトリーリーディングを織り交ぜた構成でセルフカバーし、3期生ならではの新たな表現力を提示する楽曲に仕上がっています。あわせて、本日より12月17日（水）までの期間にかけて、3期生メンバー8名分のソロプロモーションビデオを順次公開。第一弾として、オーディション審査員による総合評価1位で通過し、ミュージカル・バレエ経験を持ち、英語も堪能なバイリンガルとして注目を集める吉沢珠璃の映像が公開されました。本オーディションは、「主人公募集」をテーマに約4か月にわたり実施。特別審査員として元AKB48の柏木由紀、声優の竹達彩奈を迎え、さらに22/7総合プロデューサー・秋元康氏が課題曲『あちこちに残された走り書きの意味』を書き下ろすなど、大きな注目を集めてきました。合宿審査を含む全5回の審査を通じて、歌唱、声優演技、ダンスなど、“声優アイドル”としての総合的な実力を審査。最終審査では、自己PR、個人歌唱、独白演技を通して、候補生一人ひとりの表現力と覚悟が問われました。また本日より、3期生メンバーによる公式X等の関連SNSアカウントも開設されました。ここから始まる彼女たちの新たな物語とパフォーマンスに、ぜひご期待ください。

22/7_the 3rd（ナナブンノニジュウニ ザ・サード）

秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXが手がける声優アイドルプロジェクト「22/7」に、2025年12月より加入した3期生8名による活動名。約4か月にわたるオーディションを通じ、特別審査員の柏木由紀、竹達彩奈らから、歌唱力・演技力ともに高い評価を受けた実力派メンバーで構成されている。「22/7_the 3rd」の活動の第一弾として、3期生8名のみで歌唱した『命の続き』新録音源をデジタル配信スタート。本楽曲は、オーディション課題曲としても使用された22/7の珠玉の一曲。独自のポエトリーリーディングを織り交ぜた構成でセルフカバーし、3期生ならではの新たな表現力を提示する。メンバーのなかでも、審査員による総合評価1位で通過した吉沢珠璃（よしざわじゅり）は、ミュージカル・バレエ経験を持ち、英語も堪能なバイリンガルとして注目を集めている。

22/7_the 3rd「命の続き」デジタル配信

オーディション期間を通じて候補生たちが向き合い続けた課題曲のひとつ、『命の続き』を新メンバーのみで歌唱した音源が12月14日（日）00:00~より配信スタート「命の続き」は、生きることへの揺らぎと、それでも前へ進もうとする静かな意志を描いた一曲です。新メンバーがその世界観を新たに紡ぎ直します。DL/ストリーミングはこちら：https://227.lnk.to/Inochinotsuzuki

22/7_the 3rdソロプロモーションビデオ公開

第一弾は「吉沢珠璃」12月13日（土）23:30~より公開

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=8OTGtmUmscA

22/7 新メンバーオーディション詳細

今回のオーディションは「主人公募集 あなたも主人公に。」をテーマに、開催。2016年の初期メンバー募集、2021年の第2回開催に続く、約4年ぶり・通算3度目の新メンバーオーディションとなります。22/7の“声優アイドル”という特性を活かし、元AKB48の柏木由紀、声優の竹達彩奈を特別審査員に迎え、新たな才能の発掘を目指し、審査の模様は、『22/7計算外 season2』（TOKYO MX・BS11／毎週土曜23:00～）および「22/7 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にて毎週密着公開中。未公開映像を含むYouTube特別版も話題を呼んでいます。

『22/7計算外 season2』番組情報

番組名：22/7計算外 season2放送局：TOKYO MX／BS11放送日時：毎週土曜23:00～公式YouTube：https://www.youtube.com/@nanabunnonijyuuni

22/7(ナナブンノニジュウニ)とは

秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。

